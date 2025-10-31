Eumedion: rol accountant bij governance-informatie moet breder blijven dan VOR

Belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion pleit voor een verdere aanscherping van de NBA-handreiking over de rol van de externe accountant bij corporate governance-informatie.

In haar op 3 oktober ingediende reactie op het NBA-voorstel tot herziening van de handreiking, waarschuwt Eumedion dat de invoering van de nieuwe Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) in de Nederlandse Corporate Governance Code er niet toe mag leiden dat accountants minder aandacht besteden aan andere essentiële governance-aspecten.

Volgens Eumedion is het positief dat de NBA de handreiking actualiseert in het licht van de VOR, maar het onderzoek van de accountant naar deze verklaring mag niet ten koste gaan van de alertheid op andere vormen van governance-informatie. De belangenorganisatie benadrukt dat de accountant scherp moet blijven op zeggenschapsverhoudingen binnen ondernemingen en de effectiviteit van de bijbehorende ‘checks and balances’. Ook de juistheid en volledigheid van informatie over transacties met verbonden partijen dient volgens Eumedion nadrukkelijk binnen de aandacht van de accountant te blijven.

De vereniging wijst erop dat juist deze thema’s in de afgelopen jaren bij meerdere beursgenoteerde ondernemingen aanleiding hebben gegeven tot kanttekeningen van accountants in de controleverklaring. Beleggers hechten groot belang aan deze signaleringsfunctie, stelt Eumedion.

Daarnaast verzet de belangenorganisatie zich tegen de opvatting van de NBA dat de handreiking geen aandacht hoeft te besteden aan de communicatie van de externe accountant over tekortschietende governance-informatie. Volgens Eumedion is transparantie daarover cruciaal voor het vertrouwen van beleggers en de kwaliteit van corporate governance in Nederland.