‘Leasefiets wordt een van populairste secundaire arbeidsvoorwaarden’

De leasefietsregeling bestaat sinds 2020, maar is pas de laatste paar jaar in trek. De verwachting is dat er alleen al volgend jaar 100.000 bijkomen – in bijna alle gevallen gaat het om e-bikes van duizenden euro’s. Maarten Akkers, voorzitter van de Bovag-fietsbedrijven, ziet de groei met name bij de duurdere fietsen. De fiets van de zaak wordt drie jaar geleased en kan daarna voor ongeveer een vijfde van de nieuwprijs worden overgenomen. Aanschaf en onderhoud gaan via de lokale fietswinkel.

Niet de goedkoopste modellen

Voor de leasefiets geldt 7% bijtelling. Het AD berekende dat het financiële voordeel van leasen en na drie jaar overnemen ten opzichte van zelf kopen, verzekeren en onderhouden al snel richting de € 1.000 gaat. Anouk Hiensch, directeur van marktleider Lease a Bike, geeft aan dat de regeling de e-bike bereikbaar maakt voor alle werkende Nederlanders. “De fiets wordt een van de meest gevraagde secundaire arbeidsvoorwaarden.” De doorsnee leasefiets kost zo’n € 3.300, maar soms kiezen mensen voor modellen die tot vier keer duurder zijn. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe e-bike is volgens het AD zo’n € 2.000. Ook elektrische bakfietsen, mountainbikes en racefietsen worden zakelijk geleased.

Nog veel meer groei mogelijk

Met een werkgeversbijdrage van € 25 kost een fiets van € 3.500 voor een werknemer per maand netto tussen de € 60 en € 70. Rijksambtenaren krijgen het leasebedrag helemaal vergoed, waardoor de dure fiets de ambtenaar netto maar € 10 per maand kost. Volgens Hiensch zit er nog veel meer groei in omdat de leaseregeling nog niet zo bekend is. “Een e-bike kan de auto voor veel mensen vervangen. Je ziet ook dat er meer wordt gefietst door de zakelijke fiets. Ook voor de werkgever zijn er voordelen. De regeling invoeren kan zonder kosten. En de werknemers blijven vitaler. Sommige werkgevers vinden dat zo belangrijk dat ze alle leasekosten betalen.” Gemiddeld gebruikt een werknemer de leasefiets drie keer per week.

Bovag zou nog wel meer fiscale prikkels willen zien: “Nu doet ongeveer 5 tot 8% van de werknemers mee als een leasefietsregeling wordt aangeboden. In België is dat 25% omdat het daar veel aantrekkelijker is.” De zuiderburen besparen 70% van de kosten als zij een zakelijke fiets rijden.

Bron: AD