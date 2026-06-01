Zelfde bijtelling voor meerdere fietsen van de zaak

Jarenlang was er in de praktijk grote onduidelijkheid over de fiscale behandeling van een tweede leasefiets. “Veel werkgevers en HR-adviseurs gingen ervan uit dat een tweede fiets onder een ongunstig tarief viel, waardoor het in de praktijk nauwelijks werd aangeboden”, zo licht de aanbieder van leasefietsen toe. “Lease a Bike heeft in overleg met de Belastingdienst nu bevestigd gekregen dat ook een tweede (of derde) leasefiets gewoon onder het 7%-bijtellingstarief valt. Dit sluit aan bij het inzicht dat een werknemer meerdere fietsen in kan zetten voor woon-werkverkeer.”

Voor elke situatie een fiets

Ook in landen als Duitsland, Zweden en Oostenrijk kan een werkgever meerdere fietsen per werknemer aanbieden tegen dezelfde bijtelling. “Werkgevers kunnen nu een flexibeler mobiliteitsbeleid voeren, terwijl werknemers voor verschillende situaties een fiets van de zaak kunnen nemen.” Want het dagelijks leven vraagt niet altijd om dezelfde fiets: kinderen vervoeren gaat tegenwoordig per bakfiets en woon-werkverkeer vraagt een e-bike van de moderne werknemer, zo geeft Anouk Hiensch, algemeen directeur van Lease a Bike, aan. “Ook werknemers die in de zomer graag met een racefiets of mountainbike naar het werk gaan, kunnen in de winter kiezen voor een comfortabele e-bike als fiets van de zaak. Zo pakt een werknemer sneller de fiets.”

Uit data van Lease a Bike Duitsland blijkt dat zeker één op de zeven leasefietsgebruikers gebruikmaakt van twee of meer fietsen van de zaak. “Nu kunnen werknemers optimaal gebruikmaken van de leaseregeling en werkgevers kunnen eindelijk een flexibel fietsbeleid voeren dat aansluit op de dagelijkse realiteit van hun werknemers.”

Drastisch minder bijtelling

Voorheen zou bij een tweede fiets tot 100% bijtelling gelden, terwijl dat dus maar 7% hoeft te zijn. “Bij een fiets met een cataloguswaarde van € 3.000 betekende dit in de oude situatie dat er maandelijks tot wel € 250 per maand bij het belastbaar inkomen werd opgeteld. Bij 7% is dat nog € 17,50 per maand.” Volgens Lease a Bike gaat 72% van de fiets-leasers meer fietsen en voelt 25% zich productiever.