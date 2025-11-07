FRC straft BDO en twee voormalige auditpartners voor ernstig plichtsverzuim

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) heeft zware sancties opgelegd aan accountantskantoor BDO LLP en twee voormalige auditpartners: John Everingham en Kevin Cook. De maatregelen volgen nadat zij hebben erkend zich schuldig te hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Dat maakte de FRC op 6 november 2025 bekend.

De sancties vloeien voort uit een onderzoek naar de periode 2015–2019, waarin een senior manager bij BDO langdurig en ongezien vervalste auditdocumentatie, ongeautoriseerde accountantsverklaringen liet uitgaan en digitale handtekeningen van auditpartners gebruikte zonder toestemming. Het onderzoek naar deze medewerker werd in 2024 afgerond en wees uit dat de fraude jarenlang kon voortbestaan zonder dat het kantoor of de verantwoordelijke partners ingrepen.

Fouten in toezicht en controles

Uit de formele klachten die de betrokkenen hebben erkend, blijkt dat BDO verschillende belangrijke tekortkomingen liet bestaan. Zo reageerde het kantoor onvoldoende op interne signalen die twijfels hadden moeten oproepen over de integriteit van de senior manager. Daarnaast schoten de interne systemen en controles voor kwaliteitsbewaking tekort, met name op het gebied van toezicht door auditpartners.

Everingham en Cook faalden er bovendien in om respectievelijk 21 en 13 audits voldoende te controleren. Daardoor kwamen in meerdere gevallen accountantsverklaringen naar buiten zonder hun toestemming en soms zelfs zonder voldoende auditbewijs. Everingham was daarnaast betrokken bij tien audits tussen 2015 en 2018 waarbij onvoldoende controle-informatie beschikbaar was en nauwelijks toezicht werd gehouden.

Zware sancties voor BDO en de twee partners

De FRC en de betrokken partijen hebben een schikking bereikt, die door een onafhankelijk tribunaal is goedgekeurd. De belangrijkste maatregelen:

BDO LLP

Boete van £6,5 miljoen, verlaagd naar £5,85 miljoen door een schikkingskorting.

Verplichting om auditfees terug te betalen aan betrokken cliënten waar ongeautoriseerde verklaringen zijn afgegeven.

Een zware berisping.

Twee jaar lang halfjaarlijkse rapportages aan de FRC over verbeteringen in interne controles.

Betaling van £716.000 aan onderzoekskosten.

John Everingham

Boete van £210.000, verhoogd vanwege onvoldoende medewerking, uiteindelijk £189.000 na korting.

Een zware berisping.

Verbod op het uitvoeren van auditwerkzaamheden voor zes jaar.

Kevin Cook

Boete van £90.000 na korting.

Een zware berisping.

Driejarig verbod op het uitvoeren van auditwerkzaamheden.

“Ernstige aantasting van vertrouwen in het beroep”

Volgens Jamie Symington, deputy executive counsel van de FRC, toont de zaak aan dat BDO tussen 2012 en 2019 faalde in het waarborgen van robuuste controle- en toezichtsystemen. “Deze tekortkomingen creëerden omstandigheden waarin wangedrag kon plaatsvinden en jarenlang onopgemerkt bleef,” aldus Symington. “De omvang van de sancties weerspiegelt hoezeer deze ernstige fouten het vertrouwen in accountants en de kwaliteit van audits hebben ondermijnd.”

Symington erkende wel dat BDO na het vertrek van de senior manager eind 2019 een grondig forensisch onderzoek uitvoerde en sindsdien maatregelen heeft genomen om de interne controle te versterken. De komende twee jaar moet het kantoor aantonen dat deze verbeteringen duurzaam zijn door periodiek verslag uit te brengen aan de toezichthouder.