Mient Klooster blijft strijden tegen villataks

Mient Klooster, belastingadviseur bij VHM Accountants en Belastingadviseurs, diende tientallen bezwaarschriften in tegen de villataks in bij de Belastingdienst. Deze week oordeelde het Gerechtshof dat er niets mis is met de omstreden belasting. Klooster laat het er niet bij zitten.

Klooster zette zijn bezwaren tegen de zogeheten villataks onder meer uiteen op Accountancy Vanmorgen. Kort gezegd: huiseigenaren betalen een eigenwoningforfait van 0,35%. Bedraagt de waarde van de woning meer dan 1,33 miljoen, dan is het eigenwoningforfait ineens 2,35%. Daarmee wil de overheid eigenaren van dure huizen, villa’s, extra laten betalen voor het gebruik van hun woning. Het aantal huizen dat de afgelopen 5 jaar onder het hoge tarief vielen, is verdriedubbeld: van 65 duizend naar 223 duizend, blijkt uit cijfers van Calcasa.

Te gortig

Klooster vindt het verschil tussen het forfait van woningen tot een waarde van 1,33 miljoen euro en het forfait boven de waarde van 1,33 miljoen wel erg gortig. “Dat scheelt twee procentpunten. Ik vraag me af of dit het werkelijke voordeel benadert”, zegt hij in de Telegraaf. Klooster merkt ook op dat er bij de introductie van de wet een plafond gold. “Dat plafond is losgelaten. Voor mensen met een woning van een paar miljoen kan dat tegenwoordig tot een enorme belastingaanslag leiden.”

Box 1 en 3

Het Hof voerde deze week aan dat de overheid best mag differentiëren tussen goedkopere en duurdere woningen. En dat het eigenwoningforfait afrekent met inkomsten die feitelijk niet gerealiseerd zijn, is een principe dat vaker wordt toegepast, namelijk in box 3. Klooster vindt het echter te kort door de bocht dat box 3 en box 1 gelijk worden getrokken. “Het gaat mij wat te snel om te zeggen: als je in box 3 mag belasten over ongerealiseerde waardestijgingen, dan mag dat ook bij de eigen woning.”