Bezwaar tegen villataks belandt bij Hoge Raad

Klooster, belastingadviseur bij VHM Accountants en Belastingadviseurs, strijdt al een tijd voor een lager eigenwoningforfait voor villa’s. Voor huizen die meer waard zijn dan € 1.350.000, geldt geen forfait van 0,35%, maar 2,35%. Inmiddels valt bijna een kwart miljoen huizen boven die grens. Aanvankelijk gold een plafond voor het eigenwoningforfait, maar dat is losgelaten.

Vorig jaar oordeelde het gerechtshof nog dat de overheid best onderscheid mag maken tussen goedkopere en duurdere woningen. Het gegeven dat het eigenwoningforfait afrekent met inkomsten die feitelijk niet gerealiseerd zijn, wordt ook toegepast in box 3.

In de tussentijd bezwaar maken

Klooster laat nu weten dat VHM in overleg met de Belastingdienst heeft besloten sprongcassatie in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. “We zijn zeer benieuwd naar de uitspraak van de Hoge Raad, maar die zal nog enige tijd op zich laten wachten.” In de kwestie gaat het om een bedrag van € 6.000 dat de villabezitter kan besparen als de Hoge Raad een ander oordeel velt dan eerdere rechters.

“In de tussentijd kan VHM bezwaar maken tegen WOZ-beschikkingen 2026 met een waarde vanaf € 1.350.000, relevant voor de villabelasting. Ook kunnen we bezwaar maken tegen aanslagen inkomstenbelasting 2025 en eerdere jaren, met het verzoek aan de Belastingdienst om deze bezwaren aan te houden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.”