SRA: wijs klanten op bezwaarmogelijkheid villataks en excessief lenen

De SRA wil samen met andere belangenorganisaties in gesprek met Financiën over mogelijke rechtszaken over de villataks en de Wet excessief lenen, naar aanleiding van het proefproces dat BDO is begonnen over het hogere eigenwoningforfait voor dure huizen in de hoop dat er eenzelfde oordeel uit zal rollen als over de forfaitaire box 3-heffing.

Klanten wijzen op bezwaarmogelijkheid

De koepels streven volgens de SRA naar “een procedurele afspraak”. Duidelijkheid valt niet op korte termijn te verwachten. De SRA stelt net als BDO dat de villataks mogelijk strijdig is met het Europese verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Dat zou ook kunnen gelden voor de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. De organisatie raadt leden daarom aan om dat te melden bij klanten die fiscaal worden geadviseerd “en uit hoofde van de zorgplicht te overleggen of het veiligstellen van de rechten wenselijk is voor de klant”. Kantoren zouden moeten uitleggen wat er speelt, welke mogelijkheden en welk procesbelang de klant heeft. “Het is verstandig om de daaropvolgende beslissing van de klant om wel of niet bezwaar ter behoud van rechten aan te willen tekenen, door de klant schriftelijk te laten bevestigen en in het klantdossier vast te leggen. Als de klant daarvoor kiest, zal uiteraard bezwaar moeten worden ingesteld.”

Beperkt bezwaarschrift

Er is nog geen modelbezwaar- of beroepschrift voor de villataks of de Wet excessief lenen. “SRA heeft van enkele leden wel begrepen dat de Belastingdienst er kennelijk voor heeft gekozen om bezwaarschriften inzake de villataks aan te houden en over een beperkt aantal zaken te gaan procederen.” Hangende dat proces is het verstandig om, als een klant dat wil, de rechten veilig te stellen door het tijdig indienen van een bezwaarschrift, aldus de SRA. “Dit kan onzes inziens in ieder geval voor de villabelasting vooralsnog met een beperkt bezwaarschrift, waarin u aangeeft dat de klant meent dat het berekende inkomen ter zake van de eigen woning in strijd is met het EP van het EVRM. U kunt daarbij dan aangeven dat u begrepen heeft dat een beperkt aantal procedures geselecteerd zal worden en dat inmiddels een proefprocedure met een klant van BDO loopt. In die context kunt u dan verzoeken om uitstel van verdere motivering van het bezwaar.” Volgens de SRA kan zo’n bezwaar ook worden ingediend voor de regeling met betrekking tot excessief lenen.

Leden krijgen tevens het verzoek om het bij de SRA te melden als de Belastingdienst het pro-formabezwaar niet wil aanhouden en direct een motivering verwacht.