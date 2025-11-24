Werkgevers herhalen bezwaren tegen loontransparantie

Grote bedrijven moeten met ingang van 2027 jaarlijks rapporteren over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Werkgevers vinden dat een te grote last, vakbonden vrezen voor uitstel en inkomstenderving voor vrouwen.

De nieuwe wet vloeit voort uit de Europese Gender Pay Directive, die meer loontransparantie voorschrijft. De regels gelden voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers en daarvan zijn er zeker 2.000 in Nederland, afgezien van openbaar bestuur, zorg en onderwijs.

Met de nieuwe wet moeten werkgevers laten zien dat zij mannen en vrouwen gelijk belonen voor hetzelfde werk. In Nederland verdient een vrouw bij hetzelfde werk en hetzelfde dienstverband nog altijd 10,5% minder dan een man, al is dat wel lager dan het EU-gemiddelde van 12%.

Rapportage vanaf honderd medewerkers

De ingangsdatum van de wet is eerder uitgesteld tot 1 januari 2027. De door de EU opgegeven deadline ligt een half jaar eerder. Pas volgend jaar wordt het voorstel door de Tweede Kamer behandeld. Alle bedrijven moeten een transparantere loonstructuur invoeren, werkgevers met meer dan honderd werknemers moeten er elke drie jaar over rapporteren. Vanaf 250 medewerkers moet er een jaarlijkse rapportage komen. Als het beloningsgat groter is dan 5%, moet een werkgever het verschil verkleinen. Volgens ABN Amro is dat laatste bij 62% van de bedrijven met meer dan honderd medewerkers het geval.

‘Zo ingewikkeld is het niet’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de regels erg complex en heeft voorstellen gedaan om ze makkelijker uitvoerbaar te maken. Dat gebeurde dit voorjaar al met een reactie op de consultatie van het wetsvoorstel. Vakbond FNV vreest dat tegenwerking gaat leiden tot uitstel en misschien afzwakking van de wet. Ilze Smit, projectleider bij FNV voor vrouwen, gelooft de bezwaren van bedrijven niet: “Werkgevers weten precies wie bij hen wat verdient. Ze weten ook wie van de werknemers man of vrouw is. Zo ingewikkeld is het dus niet. Gelijke beloning gaat ze gewoon heel veel geld kosten.”

Volgens de bond lopen vrouwen door ongelijke beloning tussen de € 1,9 miljard en € 3,8 miljard per jaar mis.

Bron: FD