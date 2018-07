Gelijke beloning v/m vastgelegd in cao Aegon

Voor het eerst is er een cao tot stand gekomen waarin gelijke beloning voor mannen en vrouwen is vastgelegd, bij verzekeraar Aegon.

In de cao staat dat Aegon voor 1 februari volgend jaar de beloning van mannen en vrouwen naast elkaar legt. Als blijkt dat de verzekeraar vrouwen discrimineert, dan komt het bedrijf in actie in overleg met de ondernemingsraad en een ‘regieteam’, waarin FNV Finance is vertegenwoordigd. In Nederland bestaat nog steeds een ‘onverklaarbare’ loonkloof van 6% tussen beide geslachten. Als alleen naar uurloon wordt gekeken, loopt het verschil zelfs op tot 16% – in het nadeel van vrouwen.

Kloof onverklaarbaar

FNV heeft naar aanleiding van de vorig jaar gepubliceerde cijfers besloten om gelijke beloning als speerpunt in de cao-onderhandelingen te brengen. De financiële sector is uitgekozen als proeftuin. In Nederland bestaat nog steeds een ‘onverklaarbare’ loonkloof van 6% tussen beide geslachten. Als alleen naar uurloon wordt gekeken, loopt het verschil zelfs op tot 16% – in het nadeel van vrouwen.