BANVO wordt speler van formaat, ook Entrpnr sluit zich aan

Boekhoudkantoor Entrpnr, onder leiding van Steven Lagerwij, Michelle Lagerwij en Rogere Lankreijer, heeft zich aangesloten bij het Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (BANVO). Daarmee kruipt het snelgroeiende BANVO richting een omzet van 50 miljoen euro.

BANVO ging begin 2022 van start en wordt gefinancierd door ETL Global. Sindsdien volgden er in korte tijd veel overnames. In enkele jaren groeide BANVO zo uit tot de administratiekantorenformule die in Nederland met afstand de grootste speler is. Accountancy Vanmorgen presenteert later deze week in samenwerking met Full Finance de nieuwe Top 20 administratiekantoren over 2024.

Entrpnr

De drie eigenaren van Entrpnr geven aan dat deze aansluiting een logische en strategische stap is richting de verdere groei en ontwikkeling van het kantoor. “Met BANVO zetten we op alle fronten een stap vooruit: het netwerk opent simpelweg veel meer mogelijkheden”, aldus Steven Lagerwij.

Steven Lagerwij: “Wij zochten een netwerk dat aansluit bij onze vooruitstrevende manier van werken en ons kon ondersteunen bij thema’s die voor ieder kantoor van strategisch belang zijn, zoals automatisering, groei, kennisdeling, opvolging en de ontwikkeling van medewerkers. Tijdens de verkenning werd al snel duidelijk dat BANVO precies op deze punten waarde toevoegt. De toetreding biedt ons de mogelijkheid om verder te professionaliseren en onze positie in de markt te versterken.”

“Vanaf het eerste gesprek met BANVO hadden we direct een goed gevoel,” aldus Steven Lagerwij. “De eerste kennismaking met BANVO voelde direct vertrouwd. De communicatie was helder, direct en to-the-point, precies zoals wij het zelf waarderen. In de daaropvolgende gesprekken merkten we dat de visie en prioriteiten van BANVO naadloos aansluiten bij de uitdagingen en ambities die wij binnen ons kantoor zien. Vanuit die natuurlijke fit is de samenwerking tot stand gekomen.”

Rogere Lankreijer vult aan: “Wij hebben ons in het verleden regelmatig uitgesproken over de uitdagingen waar kleinere kantoren voor staan en zijn zelf altijd actief op zoek geweest naar mogelijkheden om verder te groeien. Hoewel Entrpnr al geruime tijd tot de grotere spelers behoort, maakt onze huidige positie dat wij nu officieel tot de grootste kantoren van Nederland gerekend worden. Dat biedt nieuwe kansen en opent deuren die voorheen minder vanzelfsprekend waren.”

Steven Lagerwij: “Wij verwachten dat de samenwerking ons op meerdere vlakken zal versterken. Enerzijds biedt BANVO ondersteuning bij cruciale thema’s zoals de arbeidsmarkt, ICT en personele ontwikkeling. Anderzijds opent de aansluiting nieuwe deuren doordat wij nu deel uitmaken van het grootste kantoor van Nederland. Wij zien de samenwerking als een strategische stap die ons helpt duurzaam te groeien, onze organisatie verder te ontwikkelen en onze klanten nog beter te bedienen.”

Toevoeging aan BANVO-netwerk

Mark Boelens, directeur van BANVO, is trots op de aansluiting van Entrpnr: “Entrpnr heeft de afgelopen jaren bewezen tot de meest vooruitstrevende kantoren van Nederland te behoren. Niet voor niets stonden ze in de allereerste ranglijst voor administratiekantoren van Accountancy Vanmorgen en Full Finance op nummer 6. Dat is een geweldige prestatie. Hun kennis, ervaring en innovatieve blik zijn een enorme verrijking voor ons netwerk.”

Met de aansluiting van Entrpnr zet BANVO opnieuw een belangrijke stap in de verdere versterking van het netwerk. Boelens: “We bouwen met BANVO aan een beweging van toekomstgerichte kantoren die elkaar versterken, inspireren en helpen groeien. Entrpnr past daar perfect in – ambitieus, vernieuwend en met een sterke focus op kwaliteit.”

“Entrpnr heeft inmiddels 90% van de administratieve processen geautomatiseerd, waardoor ze sneller, efficiënter en met meer kwaliteit kunnen werken. Nu Entrpnr is aangesloten bij BANVO kunnen we die kennis en ervaring delen met andere kantoren binnen het netwerk, zodat we samen de hele branche verder brengen.”