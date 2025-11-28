Bijtelling privégebruik bij meerdere auto’s van de zaak: hoe werkt dat?

Stelt de werkgever een werknemer gelijktijdig twee of meer auto’s ter beschikking? Dan moet je het privégebruik per auto beoordelen.

De waarde van het privégebruik auto pas je toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Als de werknemer met geen enkele auto op

kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt, hoef je niets bij te tellen.

Voorbeeld 1. Twee auto’s maar bijtelling bij één auto

De werkgever stelt een werknemer twee auto’s gelijktijdig ter beschikking. De werknemer rijdt met auto 1 op jaarbasis meer dan 500 privékilometers. De werknemer kan aantonen dat hij auto 2 niet privé gebruikt. In dat geval moet je alleen voor auto 1 bijtellen.

Eén of twee personen

Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling privégebruik auto bij meerdere ter beschikking gestelde auto’s beperkt kan blijven tot één auto als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin één persoon een rijbewijs heeft. Je houdt alleen rekening met de bijtelling van de auto met de hoogste bijtelling.

Als in het gezin van de werknemer twee personen een rijbewijs hebben, bereken je de bijtelling over twee auto’s. Je houdt alleen rekening met de bijtelling van de twee auto’s met de hoogste bijtelling. De bijtelling bestaat uit de forfaitaire bijtelling verminderd met de eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto.

Voorbeeld 2. Twee auto’s met verschillende bijtelling

Je stelt een werknemer twee auto’s gelijktijdig ter beschikking, auto 1 en auto 2.

Auto 1 kent een cataloguswaarde van € 80.000, het percentage privégebruik auto bedraagt 16 procent en de werknemer betaalt voor deze auto een eigen bijdrage van € 7.200.

Auto 2 kent een cataloguswaarde van € 50.000, het percentage privégebruik auto bedraagt 22 procent en de werknemer betaalt voor deze auto een eigen bijdrage van € 1.800.

De bijtelling van auto 1 bedraagt in dit voorbeeld € 8.600: ((€ 30.000 x 16 procent) + (22% x € 50.000)) – € 7.200.

De bijtelling van auto 2 bedraagt in dit voorbeeld € 9.2.00 (€ 50.000 x 22 procent – € 1.800).

De auto met de hoogste bijtelling is in dit voorbeeld auto 2.

Bewijslast bij Belastingdienst

Wanneer er meerdere auto’s ter beschikking staan kan in individuele gevallen het aantal auto’s waarvoor een bijtelling moet worden toegepast meer zijn dan twee. De Belastingdienst moet dan aantonen waarom. Bij het vaststellen houdt de Belastingdienst rekening met eigen auto’s van de werknemer die voor privégebruik net zo geschikt zijn als een van de ter beschikking gestelde auto’s.

Weet je niet voor hoeveel auto’s je moet bijtellen, neem dan contact op met Belastingdienst/team Auto/PGA, Postbus 9001, 6800 DB Arnhem.

Bron: Handboek Loonheffingen 2025, paragraaf 23.3.12