Heijmans en Schijvens winnaars tweede editie CSRD Awards

De prijzen worden toegekend aan organisaties die vooroplopen in transparante, gestructureerde en toekomstgerichte duurzaamheidsrapportage.vDe CSRD Awards zijn een initiatief van de Impact Economy Foundation, Van der Molen E.I.S. en Impact Institute en stimuleren organisaties om duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren in lijn met de CSRD-eisen. Dit jaar werden 57 jaarverslagen over 2024 beoordeeld. Daarvan selecteerde de jury een shortlist van 11 organisaties, waaronder 8 grote bedrijven en 3 mkb-bedrijven.

‘Onderdeel van goed bestuur’

Volgens de jury onderscheidt het verslag van Heijmans zich door duidelijke uitleg van materialiteit en stakeholderdialoog, concrete beschrijving van risico’s en dilemma’s, sterke inrichting van governance en besluitvorming en inzichtelijke verbinding tussen maatschappelijke context en bedrijfsactiviteiten. “Het verslag laat zien dat Heijmans duurzaamheidsinformatie behandelt als onderdeel van goed bestuur, niet als verplichte bijlage.”

Ook publieke opdrachtgevers

Heijmans-CEO Ton Hillen vindt dat de CSRD verantwoord ondernemen naar een hoger niveau kan brengen. “Hoewel de CSRD nu alleen nog maar lijkt te gaan gelden voor grotere ondernemingen, kan de impact van duurzaamheidsrapportages nog groeien als opdrachtgevers – vooral overheden en ZBO’s – dezelfde transparantie-eisen hanteren. Zij bepalen immers miljarden aan aanbestedingen en sturen daarmee de markt. Door publieke opdrachtgevers onder de CSRD-norm te brengen, ontstaat een gelijk speelveld, betere vergelijkbaarheid, duidelijkere taal en verwachtingen én wordt duurzame waardecreatie versneld in de hele keten.”

Schijvens leverde opnieuw het beste duurzaamheidsverslag onder de mkb-bedrijven. Het verslag is “uitzonderlijk volledig en transparant”, aldus de jury. Sterke punten zijn de diepgaande ketentransparantie, aandacht voor leefbaar loon, mensenrechten en sociale risico’s, toepassing van levenscyclusanalyses (LCA) en een significante vooruitgang sinds vorig jaar. “Met ons praktische rapport hopen we ook anderen te inspireren om toch door te gaan waar de wetgeving ophoudt”, zegt eigenaar Shirley Schijvens.

Rapportage professionaliseert

Over het algemeen ziet de jury een duidelijke professionalisering van duurzaamheidsrapportage in Nederland. “Tegelijkertijd blijven due diligence, kwantificering van sociale en milieueffecten en toelichting op dilemma’s belangrijke aandachtspunten.” Impact Institute heeft een ‘best practices’-rapport opgesteld naar aanleiding van de bevindingen.