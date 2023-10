Accountant, veroordeeld tot 12 maanden, in hoger beroep vrijgesproken

De accountant van Zorg Stichting Vivence (ZSV) die in 2017 veroordeeld werd tot 12 maanden cel voor het opmaken van valse controleverklaringen, is in hoger beroep vrijgesproken.

De zaak was groot nieuws in 2017. De ondernemer achter Zorg Stichting Vivence liet twee miljoen euro aan zorggeld in eigen zakken verdwijnen. Al snel kwam ook accountant Jan B uit Bunschoten in beeld. Die had de jaarrekeningen van Vivence steeds goedgekeurd. Tegen Follow the money verklaarde hij te zijn gehoord als verdachte. ‘Wij zijn behoorlijk geschrokken van deze zaak,’ zei hij. ‘Je denkt je werk naar eer en geweten te doen en dan krijg je dit. Ook ons is door ZSV een andere werkelijkheid voorgespiegeld in de jaarrekeningen. We hebben uiteraard volledige medewerking gegeven aan het Openbaar Ministerie.’

Valse verklaringen

Maar het OM geloofde niet in de goede trouw en onschuld van de accountant. Die zou aan de fraude hebben meegewerkt door het opmaken van valse controleverklaringen. De rechter ging hierin mee. Belangrijk bewijs was de verklaring van een medewerker van het accountantskantoor. Die stuurde zijn baas al in 2011 een mail waarin hij zijn zorgen uitte over de gang van zaken bij Vivence. Ander bewijs vormde een bericht van de zorgbestuurder aan de accountant waarin deze stelde dat een ontvangen bedrag van € 41.500 werd omgezet in een lening om onder de Balkenendenorm te blijven. De accountant was dus van de bovenmatige vergoeding van de zorgbestuurder op de hoogte, concludeert de rechtbank.

Mails

De rechtbank achtte bewezen dat de accountant door een vals gespreksverslag de suggestie had willen wekken dat hij met de Raad van Toezicht had overlegd, terwijl dit niet het geval was. Een opgenomen gesprek toonde aan dat de accountant op de hoogte was van de zonder onderliggende factuur betaalde bedragen en dat hij de bestuurder adviseerde over de opstelling van de bedragen. Uit een andere opname bleek volgens de rechtbank dat de accountant wist dat de werkelijke uitbetaling van de bestuurder veel hoger was dan de formele beloning. Ook op andere manieren zou de accountant hebben verhuld dat de bestuurder zich in werkelijkheid veel meer geld toeëigende dan waar hij recht op had, zo blijkt uit de uitspraak. Er zijn onder meer met medeweten van de accountant notulen opgesteld van een vergadering met de raad van toezicht die niet heeft plaatsgevonden.

Getuigeverhoor

De zaak leidde in december 2017 tot een veroordeling van de accountant. Die loog er niet om: 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk. Bijna zes jaar later diende het hoger beroep voor het Gerechtshof Den Haag. En dat komt tot een ander oordeel dan de rechtbank. Jan B is onschuldig en wordt vrijgesproken. Uit het summiere vonnis valt op te maken dat met name het verhoor van een getuige de rol van de accountant in een ander daglicht heeft geplaatst. ‘Met de verdediging en de advocaat-generaal heeft het hof niet de overtuiging bekomen dat de controleverklaringen over de periode 2012 tot en met 2016 door de verdachte valselijk zijn opgemaakt.’ Naar het oordeel van het hof is onvoldoende vast komen te staan dat de verdachte gedurende de tenlastegelegde periode wist dat de zorgbestuurder op grote schaal wederrechtelijk geld onttrok aan de Stichting.

Lees hier de uitspraak.