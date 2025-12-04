Zzp’er laat €4.800 belastingvoordeel liggen

Zelfstandig ondernemers laten dit jaar massaal belastingvoordeel liggen doordat ze hun jaarruimte niet benutten. Gemiddeld loopt een ondernemer in 2025 € 4.800 netto voordeel mis. Omgerekend naar de landelijke zzp-populatie gaat het om ruim € 4,5 miljard per jaar.

Dat blijkt uit nieuw pensioenonderzoek van Knab onder 1.055 zzp’ers. Slechts 4% van de ondervraagde ondernemers benut dit jaar zijn jaarruimte volledig. 50% doet er helemaal niets mee. De belangrijkste reden: onbekendheid. Meer dan de helft (54%) weet niet precies wat jaarruimte betekent.

Belangrijkste bevindingen

Gemiddelde jaarruimte: € 15.000 per zzp’ers

Gemiddeld misgelopen netto belastingvoordeel door onbenutte jaarruimte: € 4.800 per zzp’er

Onbekendheid grootste oorzaak samen met ‘vertrouwen op ander vermogen/inkomen

52% zou ‘zeker’ in actie komen als ze zouden horen dat ze gemiddeld honderden tot duizenden euro’s aan voordeel laten liggen

Grote kennisverschillen over fiscale opties per winstniveau

Misverstand over dat jaarruimte benutten alleen belastinguitstel is

Wat is jaarruimte?

Jaarruimte is het bedrag dat ondernemers fiscaal voordelig mogen inleggen voor hun pensioen. De inleg is aftrekbaar in box 1, waardoor zij direct minder belasting betalen. Over de latere uitkering wordt op dat moment wél inkomstenbelasting geheven.

Volgens Oskar Barendse, financieel expert bij Knab, zijn er veel misverstanden: “Veel ondernemers denken dat jaarruimte alleen belastinguitstel is. Maar dat klopt niet. Je betaalt nu – vaak in de duurste jaren van je leven – minder inkomstenbelasting. Tijdens je pensioen betaal je over de uitkering wel belasting, maar vaak tegen een lager tarief. Het voordeel is dus heel concreet en heel direct.”

Grote kennisverschillen

Kennis over fiscale regelingen groeit sterk mee met de winst. Bij een winst onder € 30.000 kent slechts een minderheid begrippen als jaarruimte of lijfrente. Bij winsten boven € 70.000 kent ruim 70% de begrippen.

Hoewel zzp’ers vaak wel iets opbouwen voor later, heeft slechts 58% een goed beeld van hun toekomstige pensioeninkomen. Vooral ondernemers onder de 50 jaar missen overzicht. Juist de groep die nú belangrijke keuzes moet maken. 44% van de zzp’ers zou – als ze de tijd terug konden draaien – eerder starten met pensioenopbouw. Ondernemers die later beginnen leggen uiteindelijk een groter percentage van hun inkomen in, wat duidt op “achterstallige inhaaldrang”.