Zzp’er laat €4.800 belastingvoordeel liggen

Dat blijkt uit nieuw pensioenonderzoek van Knab onder 1.055 zzp’ers. Slechts 4% van de ondervraagde ondernemers benut dit jaar zijn jaarruimte volledig. 50% doet er helemaal niets mee. De belangrijkste reden: onbekendheid. Meer dan de helft (54%) weet niet precies wat jaarruimte betekent.
Belangrijkste bevindingen
- Gemiddelde jaarruimte: € 15.000 per zzp’ers
- Gemiddeld misgelopen netto belastingvoordeel door onbenutte jaarruimte: € 4.800 per zzp’er
- Onbekendheid grootste oorzaak samen met ‘vertrouwen op ander vermogen/inkomen
- 52% zou ‘zeker’ in actie komen als ze zouden horen dat ze gemiddeld honderden tot duizenden euro’s aan voordeel laten liggen
- Grote kennisverschillen over fiscale opties per winstniveau
- Misverstand over dat jaarruimte benutten alleen belastinguitstel is
Wat is jaarruimte?
Jaarruimte is het bedrag dat ondernemers fiscaal voordelig mogen inleggen voor hun pensioen. De inleg is aftrekbaar in box 1, waardoor zij direct minder belasting betalen. Over de latere uitkering wordt op dat moment wél inkomstenbelasting geheven.
Volgens Oskar Barendse, financieel expert bij Knab, zijn er veel misverstanden: “Veel ondernemers denken dat jaarruimte alleen belastinguitstel is. Maar dat klopt niet. Je betaalt nu – vaak in de duurste jaren van je leven – minder inkomstenbelasting. Tijdens je pensioen betaal je over de uitkering wel belasting, maar vaak tegen een lager tarief. Het voordeel is dus heel concreet en heel direct.”
Grote kennisverschillen
Kennis over fiscale regelingen groeit sterk mee met de winst. Bij een winst onder € 30.000 kent slechts een minderheid begrippen als jaarruimte of lijfrente. Bij winsten boven € 70.000 kent ruim 70% de begrippen.
Hoewel zzp’ers vaak wel iets opbouwen voor later, heeft slechts 58% een goed beeld van hun toekomstige pensioeninkomen. Vooral ondernemers onder de 50 jaar missen overzicht. Juist de groep die nú belangrijke keuzes moet maken. 44% van de zzp’ers zou – als ze de tijd terug konden draaien – eerder starten met pensioenopbouw. Ondernemers die later beginnen leggen uiteindelijk een groter percentage van hun inkomen in, wat duidt op “achterstallige inhaaldrang”.
Reacties
Gert Timmerman zegt
ZZPérs zo gek nog niet. Best slim van die jongens om dát niet te doen. Immers: die 4800 moeten ze wel even ophoesten en wel nu, en als ze straks hun eigen geld terug krijgen (hopen we dan maar) dan betalen ze aan belasting ook 30 of 40%. Zeker als het eerste deel van de eerste schijf straks verdwijnt. Dat neem niet weg dat ze wél wat aan hun pensioen moeten doen, maar dan zo dat ze de Toeslagen blijven behouden.
Henk zegt
Zzper en wel bekend met dit verhaal. Doe er niet mee mee. Ik denk dat als de overheid geld nodig heeft, en dat heeft het altijd, er weer iets veranderd wordt en je alsnog dik kunt aftikken over je hardverdiende centjes.
Ik heb 6 jaar geleden twee huisjes gekocht als pensioenvoorziening. Was toen ook een goed idee. Totdat ze wat regeltjes aanpasten. Waarom zouden ze dat hier ook niet mee gaan doen?
Martin Van De Wardt-Olde Riekerink zegt
Precies dit
Gerrit zegt
Zonnepanelen was ook de uitvinding kon je geld mee verdienen nu gaan we betalen dit is maar 1 voorbeeld
Jeffrey zegt
Zzper en ook bekend mee. Waarom zou ik geld wegzetten wat ik zelf beter kan gebruiken dmv bedrijfsinvesteringen of zelf beter kan beleggen. Nee dankje, ik moet ook nog maar zien of ik u erhaupt de pensioenleeftijd haal.
Erwin zegt
Ik benut ook niet mijn hele jaarruimte, simpelweg omdat ik flexibel wil zijn met wanneer ik mijn geld wil opnemen. Maar in ieder geval gebruik ervan maken is wel slim natuurlijk (mits je voldoende inkomen hebt).
Wim Hoevenaars zegt
dus 15.000 inleggen zo een fiscaal voordelen opleveren van € 4800,00? ik ben blij dat ik mijn rekeningen kan betalen. Alsof iedere ondernemer (vele zij ook noodgedwongen ZZP-er geworden bijvoorbeeld in de bouw) überhaupt winst maakt.
Ron zegt
Het is geen belastingvoordeel. Het is belastinguitstel. Want de uitkering is belast.
Het enige voordeel dat er eventueel is, is als de belastingtarieven bij uitkering lager zijn dan bij pensioenpremieinleg. Het voordeel bestaat dan uit dat verschil in belastingtarief.