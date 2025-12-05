“Driekwart doet niets aan AOW-gat na verblijf in buitenland”

Een groot deel van Nederlanders die in het buitenland hebben gewerkt, keert terug maar heeft dan mogelijk een pensioenachterstand. Volgens Joost Tieland, directeur van online pensioenbank Brand New Day, weten de meesten dat hun AOW hierdoor lager kan uitvallen, maar komt zo’n driekwart komt niet in actie.

Vanaf 17-jarige leeftijd bouwt iedereen die in Nederland woont AOW op: twee procent opbouw per jaar. Die opbouw stopt echter als je een periode langer dan acht maanden in het buitenland verblijft en daardoor moet worden uitgeschreven in Nederland. Uit nationaal onderzoek van Brand New Day blijkt dat 22 procent van de ondervraagde werkende Nederlanders een periode van meer dan acht maanden in het buitenland heeft gewoond. Drie procent van de ondervraagden woont op dit moment langer dan acht maanden in het buitenland.

Tieland: “Dat betekent dat een grote groep Nederlanders mogelijk een lagere AOW krijgt. Hoe langer de periode in het buitenland, hoe meer er op de uitkering wordt gekort. Een soortgelijke situatie geldt overigens ook voor mensen met een buitenlandse achtergrond die op latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd.”

Grote gevolgen voor pensioen

Tieland: “Voor veel mensen voelt een periode in het buitenland als een tijdelijke fase, maar de impact kan groot zijn. En gezien de populariteit van vertrekken naar het buitenland, zouden in de toekomst meer Nederlanders met een AOW-gat kunnen worden geconfronteerd.”

Zeker wie meerdere jaren achter elkaar in het buitenland verblijft, kan volgens Tieland flink terugvallen in inkomen. “Vijf jaar buiten Nederland wonen kan betekenen dat je na je pensioenleeftijd levenslang tienp rocent minder AOW ontvangt. Bij de huidige uitkeringshoogte betekent dit zo’n 160 euro bruto minder per maand.”

AOW-gat valt te repareren

Tieland adviseert iedereen die langer dan acht maanden naar het buitenland vertrekt om vooraf te checken of de AOW-opbouw doorloopt. Zo niet, dan is het zaak om maatregelen te nemen. “Het is mogelijk om een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten die het gat dicht. Die moet je echter van tevoren aanvragen. De groep die nu al een AOW-gat heeft, is daar niet mee geholpen. Er zijn ook andere opties. Je kunt de pensioenachterstand repareren met een aanvullend pensioenproduct of door zelf een extra pensioenpotje op te bouwen.”

Uit het onderzoek blijkt echter dat weinig mensen actie ondernemen: zeventig procent weet weliswaar dat ze een AOW-gat hebben, maar van die groep zegt slechts 37 procent dat ze dit hebben gedicht of verkleind. “Dit betekent dat maar liefst 74 procent van de mensen met een AOW-gat hiervoor niets hebben geregeld”, stelt Tieland.

Tieland snapt dat mensen die enkele maanden AOW-opbouw missen, hier niet wakker van liggen. “Maar check in ieder geval hoeveel opbouw je mist en of je dat acceptabel vindt. Wonen en werken in het buitenland verrijkt je leven, maar je pensioen moet je net zo goed regelen als je baan, visum of huisvesting. Een uurtje voorbereiding kan later een enorm verschil maken.”