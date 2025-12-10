Bestuurders uitzendbureaus aansprakelijk voor bijna miljoen aan achterstallig loon

Het hof in Den Haag heeft de bestuurders van uitzendbureaus Uitzendplan en Green Group persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een totale schadelast van meer dan 1,1 miljoen euro. Ze richtten de vennootschappen bewust zo in dat schulden onbetaald zouden blijven.

De bestuurders moeten nu persoonlijk de achterstallige lonen van honderden gedupeerde uitzendkrachten, ter hoogte van € 957.073, nabetalen. Daarbovenop komt een schadevergoeding aan de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) van ruim € 177.000.

De SNCU startte onderzoeken naar Uitzendplan en Green Group na vermoedens van grootschalige onderbetaling. De onderzoeken brachten een totale materiële benadeling van uitzendkrachten aan het licht van € 563.372 bij Uitzendplan en € 393.701 bij Green Group.

Turboliquidatie

Het gerechtshof oordeelt dat de bestuurders in de zaak een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Ze hebben de onderzoeken van de SNCU actief gefrustreerd en de vennootschappen bewust zo ingericht dat de schulden onbetaald zouden blijven.

Zo werd Uitzendplan, nadat de miljoenenclaim bekend werd, via turboliquidatie ontbonden. De rechtbank stelt vast dat de bestuurders de vennootschap als een lege huls hebben achtergelaten om bewust verhaal door de SNCU en de uitzendkrachten te frustreren. Bij het solvabele Green Group was er volgens het hof sprake van pure betalingsonwil. Het hof doorzag ook de constructie waarbij één van de bestuurders officieel was afgetreden maar feitelijk nog steeds aan de touwtjes trok.

‘Waarschuwing voor bestuurders’

De uitspraak is volgens SNCU ‘een waarschuwing voor bestuurders van uitzendbureaus die listige trucs inzetten om te ontsnappen hun cao-verplichtingen jegens uitzendkrachten. Deze worden niet getolereerd door de SNCU. Maar ook niet door de rechtelijke macht.’

Jaap Buis, directeur van de SNCU: ‘Dit is een mijlpaal in de strijd tegen malafide uitzendbureaus. Het arrest bevestigt waar wij al jaren voor vechten: bestuurders kunnen zich niet verschuilen achter een web van B.V.’s om vervolgens de rekening bij hun werknemers neer te leggen. Het Hof heeft kraakhelder geoordeeld dat wie willens en wetens een onderneming leegtrekt of simpelweg weigert te betalen, daarvoor persoonlijk de portemonnee moet trekken.’

De SNCU gaat nu het executietraject starten om de verschuldigde bedragen bij de bestuurders persoonlijk te innen.

Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2025:2304