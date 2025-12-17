De rol van een IT’er in 2025 bij accountantskantoren

Waar IT eerder draaide om servers, back-ups en updates, is de rol van de IT-verantwoordelijke bij accountantskantoren in 2025 veranderd.

Het draait niet langer om beheer, maar om regie. Niet om controleren, maar om begeleiden en optimaliseren. In deze blog schetsen we hoe die rol eruitziet, waarom dit moment zo belangrijk is, en hoe moderne kantoren die verandering inrichten.

Leg die brandblusser maar weg

Traditioneel wordt IT binnen accountantsorganisaties vooral gezien als een technische functie: systemen draaiend houden, problemen oplossen, beveiliging bijhouden. De IT’er is vaak de ‘probleemoplosser op afroep’. Maar, we zien de rol van een IT’er steeds meer verschuiven. De moderne IT-verantwoordelijke is de schakel tussen technologie en strategie. Concreet: iemand die proactief meedenkt met het kantoor over hoe software, systemen en processen slimmer ingericht kunnen worden. Zeker omdat er momenteel een wildgroei van oplossingen is in de accountancy, moet je de regie weten te houden. Dat betekent: een infrastructuur die schaalbaar is, processen die robuust zijn en beveiliging die altijd actueel is zonder dat iemand erom hoeft te vragen.

De IT-manager als aanjager van innovatie?

Binnen moderne accountantskantoren is technologie onlosmakelijk verbonden met innovatie. De IT-manager speelt daarbij een steeds actievere rol. Denk aan het verbeteren van interne werkprocessen met behulp van automatisering of het gebruik van huidige software.

En de IT’er moet zorgen voor verbinding tussen afdelingen. Een nieuw CRM-systeem of compliance-tool raakt immers niet alleen de IT-afdeling, maar ook de administratie, het klantcontact en het management. De IT-verantwoordelijke van vandaag begeleidt die veranderingen in samenwerking met de softwareleverancier.

Maar dat kan alleen als de randvoorwaarden kloppen: stabiele infrastructuur, betrouwbare ondersteuning en voldoende tijd om vooruit te kijken. Juist daarom kiezen steeds meer kantoren voor een externe partner die het technische fundament beheert, zodat de interne IT’er zich kan richten op innovatie en regie.

Praktijkvoorbeeld: hoe Bilanx de IT-rol heeft getransformeerd

Bij Bilanx Accountants & Adviseurs is de rol van de IT-verantwoordelijke de afgelopen jaren veranderd. Waar de interne IT voorheen verantwoordelijk was voor het volledige technische beheer – van fysieke servers en back-ups tot updates en VPN-configuraties – is dit inmiddels grotendeels overgedragen aan Asista.

Dankzij deze samenwerking zijn veel operationele IT-taken nu volledig uit handen genomen. Nieuwe medewerkers beschikken binnen enkele uren over een volledig ingerichte en beveiligde werkplek. De onboarding verloopt gestructureerd, met aandacht voor zowel processen als softwaregebruik. Asista beheert de hardware, netwerken en beveiligingsupdates, waardoor de interne IT zich kan richten op ondersteuning, applicatiebeheer en het optimaliseren van werkprocessen.

Hoewel de dagelijkse technische zorgen sterk zijn verminderd, blijft de IT-rol binnen Bilanx cruciaal. Medewerkers hebben ondersteuning nodig bij het gebruik van applicaties en bij het correct volgen van interne procedures. In plaats van uitvoerend werk ligt de nadruk nu op regie, begeleiding en continue verbetering van de digitale werkomgeving met Asista als IT-partner op de achtergrond.

Waarom dit nu juist relevant is

De ontwikkelingen binnen de accountancy op het gebied van IT gaan razendsnel. Cloudoplossingen, AI-tools, strengere wetgeving en toegenomen verwachtingen van klanten dwingen kantoren om te handelen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van goed werkende systemen groter dan ooit. Een onderbroken werkdag door een IT-storing kost direct geld.

Het is dus niet meer de vraag of je de IT-rol anders moet invullen, maar wanneer. Wie wacht tot het misgaat, is te laat. Kantoren die hun IT-structuur strategisch op orde hebben, bouwen aan continuïteit, rust en groei.

