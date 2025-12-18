Waarom Haasjes Administratiekantoor online met klanten ging samenwerken

Bij Haasjes Administratiekantoor is sinds begin dit jaar de werkdruk beter verdeeld. Zij werken sinds januari met SnelStart Polaris. Een slimme stap, vinden de eigenaren zelf. “Zowel wij als onze klant hebben nu beter inzicht in hoe het met het bedrijf gaat.”

Beter verdeelde werkdruk

Het in Beuningen gevestigde bedrijf ondersteunt al bijna twintig jaar ondernemers met hun administratieve en fiscale vraagstukken. “Sinds wij met SnelStart begonnen is onze manier van werken enorm veranderd”, vertelt Linda Haasjes. “Voorheen verzamelden we elk kwartaal alle facturen en moesten we in korte tijd enorm veel verwerken. Nu ontvangen we gedurende het kwartaal al veel informatie. Dat verdeelt de werkdruk een stuk beter.” Marc vult aan: “Als het proces goed loopt, is de btw- en ICP-aangifte doen een kwestie van een paar klikken. Door online samen te werken hebben we meer controle en kunnen klanten tussentijds bijsturen. Dat geeft ons én de klant beter inzicht in hoe het met het bedrijf gaat.”

Klanten meenemen in de overstap

Niet iedere ondernemer vindt het makkelijk om facturen op een nieuwe manier te versturen. Daarom kiest Haasjes voor een praktische aanpak. Marc: “SnelStart biedt laagdrempelige opties. We helpen klanten een factuur via de SnelStart-app te versturen, of de facturen te mailen naar de ingestelde mailbox. Lukt dat ook niet, dan uploaden wij de facturen voor hen. Maar dat komt zelden voor.”

De keuze voor SnelStart

Dat Haasjes de overstap wilde maken, kwam niet uit de lucht vallen. “Meerdere klanten gaven aan digitaal samen te willen werken, daar zagen wij de voordelen ook van in,” vertelt Marc. “We zijn toen gaan zoeken naar een nieuw boekhoudsysteem en kwamen bij SnelStart uit. Het prettige contact én de scherpe tarieven gaven ons meteen een goed gevoel.” Linda: “Dat gevoel werd bevestigd toen we eenmaal startten. Er werd regelmatig gevraagd of we hulp nodig hadden. SnelStart was echt betrokken. Ook de klantenservice bevalt goed: er staat altijd een team klaar dat je direct verder helpt. Veel klanten waren blij dat we deze stap zetten.”

Toekomstplannen

De overstap naar online samenwerken is nog maar het begin. Marc: “We ondersteunen onze klanten ook met fiscale zaken. Dat zit wel in ons accountant-pakket, maar we gebruiken die functies nog niet. Ik wil onderzoeken of we dit in SnelStart kunnen inzetten, zodat we alles gemakkelijk in één systeem beheren. Daarnaast doen we de salarisadministratie voor klanten, wat ook een mogelijkheid is in het Accountant Pro-pakket. We kunnen dus nog veel meer in de software gaan doen, en dan werkt het in één geïntegreerd systeem.”