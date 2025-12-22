Hoe standaard processen de sleutel zijn tot AI-gedreven Wwft

Zeker omdat niet iedereen de wet- en regelgeving tot in detail kent, waardoor dubbel werk en vertraging ontstaan. Zo ben je al snel een uur per klant kwijt (als alles meezit). Tel daar de herbeoordelingen en monitoring bij op en het werk stapelt zich op. Dat moet toch anders kunnen?

Zkr. Dat kan anders! Moderne Wwft-compliance draait om drie pijlers. Standaardisatie van je processen, automatisering via slimme workflows en de toepassing van AI op het zware werk. Deze drie pijlers zorgen er samen voor dat je tot 80% minder tijd kwijt bent aan compliance. In dit artikel laten we zien hoe dat werkt, en hoe de Wwft Workflow Wizard van zkr. je hierbij helpt.

Eerst standaardiseren, daarna digitaliseren

Het geheim van succesvolle digitalisering ligt in structuur en standaardisatie. Iemand die dit 200 jaar geleden al doorhad was Napoleon Bonaparte. Want naast zijn veldslagen, voorzag hij ook iedereen van een voor-en achternaam. De invoering van deze ‘Burgerlijke stand’ zorgde voor enorme economische voorspoed. Mensen wisten eindelijk met wie ze goederen uitwisselden, contracten kregen juridische waarde en handel over grote afstanden werd plotseling mogelijk.

Met de komst van EIDAS 2.0 beleven we de invoering van de burgerlijke stand opnieuw. Vanaf eind 2026 krijgt elke Europeaan een digitale identiteit in een wallet op zijn telefoon. Hiermee identificeert en ondertekent je klant – rechtsgeldig op het hoogste juridische niveau, alsof je fysiek tegenover elkaar zit. QR-code scannen, pincode invoeren, klaar. En overheden, banken en financiële instellingen? Die zijn verplicht om dit te accepteren.

Hoe Europa Wwft-compliance revolutioneert (en wat dat voor jou betekent)

Naast het invoeren van de burgerlijke stand, voerde Napoleon ook de Code Civil (oftwel de Napoleontische wetgeving) in. Voor deze invoering had elk district in Frankrijk zijn eigen wetten en regels – volledig versnipperd en enorm inefficiënt. Met de invoering van één standaard wetboek voor heel Frankrijk werd de basis gelegd voor economische groei en rechtszekerheid over de grenzen heen.

Eigenlijk zien we vandaag de dag precies hetzelfde gebeuren met Wwft-compliance. Met EML Directive 6 trekt Europa alle nationale wetgeving gelijk. Eén standaard in plaats van 27 varianten. Waarom is dat belangrijk? Omdat je pas kunt automatiseren als processen gestandaardiseerd zijn. Zolang elk land – of elke collega – het net iets anders doet, blijf je namelijk handmatig werk doen.

De rol van AI is adviseren, niet beslissen

De standaardisatie en automatisering van je processen maken een volgende stap mogelijk: AI. Zo kan documentherkenning automatisch gegevens uit statuten en aandeelhoudersregisters halen, waardoor handmatig overtypen overbodig wordt. Adviserende samenvattingen tonen direct waar hiaten in je onderzoek zitten. En AI-gedreven mediachecks die goed zijn in Germaanse talen, pikken relevante nieuwsberichten op die andere systemen vaak missen.

Maar let hierbij dus op de crux: AI werkt pas optimaal als je processen gestandaardiseerd zijn. Zonder standaardisatie wordt het hele proces onoverzichtelijk en kun je later niet terug herleiden hoe je tot bepaalde conclusies bent gekomen. Napoleon deed het eigenlijk al: eerst standaardiseren, dan automatiseren (en pas daarna AI inzetten waar het waarde toevoegt).

Van handmatig naar geautomatiseerd

De Wwft Workflow Wizard brengt Europese standaarden en geautomatiseerde proceslogica samen in één compliant platform.

Gestandaardiseerde processen gebaseerd op Europese wetgeving, waaronder eIDAS 2.0 en de European AML Rulebook.

Geautomatiseerde workflows door middel van sjablonen die elke stap van klantacceptatie, monitoring en herbeoordeling voor je uitvoeren.

Het resultaat: tot 80% minder tijd kwijt aan Wwft-compliance, terwijl elke stap volledig transparant, reproduceerbaar en auditproof blijft, zonder concessies aan veiligheid.

