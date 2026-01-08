In de eerste 52 weken mag de uitbetaling niet onder het voor de werknemer geldende minimumloon uitkomen. Voor salarisadministrateurs is de praktische kern: bepaal eerst de juiste loonbasis (cao, contract en vaste looncomponenten) en toets daarna de ondergrenzen en eventuele plafonds die in afspraken of regelingen terugkomen.

Het wettelijk minimumloon in 2026

Per 1 januari 2026 is het wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder € 14,71 bruto per uur. Voor 15 tot en met 20 jaar gelden lagere minimumjeugduurlonen per uur. Omdat sinds 2024 geen vaste minimum maand, week en daglonen meer bestaan, bepaal je de minimumloonondergrens door het minimumuurloon te vermenigvuldigen met de (contract)uren die meetellen, waaronder ook de uren waarin iemand ziek is met recht op doorbetaling.

Praktisch gevolg voor loondoorbetaling bij ziekte in 2026: valt 70% van het loon in het eerste ziektejaar lager uit dan het minimumloon op basis van de relevante uren, dan moet worden aangevuld tot minimaal dat niveau. Payrolltip: leg die aanvulling als aparte looncomponent vast, zodat je loonstrook en journaalposten uitlegbaar blijven.

Het maximum dagloon in 2026

Het maximum dagloon per 1 januari 2026 is vastgesteld op € 304,25. 70% daarvan is € 212,98 bruto per dag. Het maximum dagloon is een belangrijk referentiebedrag binnen de werknemersverzekeringen en komt in de praktijk ook terug in afspraken of verzekeringsdekking rondom verzuim. Verdient iemand (omgerekend per dag) meer dan dit niveau, dan is doorbetaling over het meerdere vooral een kwestie van wat er aanvullend is afgesproken in cao of arbeidsovereenkomst, en wat er eventueel is verzekerd.

Cao-afspraken

De wet geeft het minimum voor loondoorbetaling bij ziekte, maar een cao kan bepalen dat er meer of anders wordt doorbetaald. Zo kan een cao een hoger percentage vastleggen dan 70% en regelen hoe dat percentage gedurende de ziekteperiode verandert. Voor salarisadministrateurs is het verstandig om die staffel (bijvoorbeeld jaar 1 100%, jaar 2 70%) als vaste payrollregel in te richten, inclusief een controlemoment rond week 52.

