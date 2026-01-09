Van iDEAL naar Wero: wat uw mkb-klanten moeten weten

Het vertrouwde iDEAL maakt vanaf 2026 plaats voor Wero, een Europees betaalsysteem. Voor mkb-ondernemers brengt dit kansen én aandachtspunten. Wat moet u als accountant weten om uw klanten goed te adviseren?

De Nederlandse betaalmarkt staat voor een fundamentele verandering. Vanaf 29 januari 2026 verschijnt bij online betalingen het gecombineerde logo ‘iDEAL | Wero’. Eind 2027 verdwijnt iDEAL definitief en is Wero de nieuwe standaard. Voor uw mkb-klanten heeft deze transitie directe gevolgen voor hun bedrijfsvoering, kostenstructuur en cashflowmanagement.

Wat is Wero?

Wero is een mobiel betalingssysteem van het European Payments Initiative (EPI), een samenwerkingsverband van zestien grote Europese banken waaronder ING, Rabobank en ABN AMRO. Het systeem werkt, net als iDEAL, via directe overboekingen van bankrekening naar bankrekening. Het belangrijkste verschil: Wero werkt in heel Europa. Een Nederlandse webshop kan straks even eenvoudig betalingen ontvangen van Duitse of Franse klanten als van Nederlandse.

De Europese ambitie achter Wero is duidelijk: minder afhankelijkheid van niet-Europese partijen als Visa, Mastercard en PayPal, en het oplossen van de versnippering van nationale betaalsystemen. Nederland heeft iDEAL, België Bancontact, Frankrijk Paylib, Duitsland Giropay. Wero vervangt al deze systemen door één Europese standaard.

Tijdlijn van de overgang

De transitie verloopt gefaseerd. Op 20 januari 2026 start een nationale mediacampagne. Vanaf 29 januari verschijnt het gecombineerde ‘iDEAL | Wero’-logo bij online betalingen. Voor consumenten verandert het betaalproces in deze fase nog niets. Op de achtergrond migreren transacties naar de Wero-infrastructuur. Eind 2026 komen geavanceerde functionaliteiten beschikbaar zoals abonnementsbeheer, terugbetalingen, en gespreid betalen. Het iDEAL-logo verdwijnt geleidelijk, en eind 2027 is de transitie compleet.

Verandering in kostenstructuur

Dit is een cruciaal punt voor uw klanten. De tariefstructuur van Wero verschilt fundamenteel van iDEAL. Waar iDEAL werkt met een vast bedrag per transactie (circa € 0,30 plus maandelijks abonnement), hanteert Wero een percentagegebaseerde structuur. De exacte tarieven worden bepaald door de Payment Service Providers.

Het European Payments Initiative heeft toegezegd dat Wero tot eind 2028 vergelijkbaar in prijs blijft met iDEAL. Dit is een overgangsgarantie. Wat er na 2028 gebeurt, is nog onduidelijk. Dit betekent dat ondernemers hun kostenstructuur opnieuw moeten doorrekenen.

De impact verschilt per type onderneming. Voor webshops met lage orderwaarden kan een percentage voordeliger uitpakken dan het huidige vaste bedrag van € 0,30. Bij hoge orderwaarden is het omgekeerd: een vast bedrag van € 0,30 op een order van € 500 is goedkoop, terwijl een percentage van bijvoorbeeld 1% direct € 5 kost. Dit vergt herberekening van marges, zeker voor ondernemers in de B2B-sector met hoge factuurwaarden.

Directe afwikkeling en cashflow

Een belangrijk voordeel van Wero is de directe afwikkeling. Het geld staat binnen seconden op de rekening van de ondernemer, 24 uur per dag, 7 dagen per week, ook in het weekend en op feestdagen. Er is geen batchverwerking of wachttijd. Dit verbetert de liquiditeitspositie van ondernemers aanzienlijk en kan relevant zijn bij kredietbeoordelingen.

Nieuw risico: chargebacks

Een fundamenteel verschil met iDEAL is de introductie van chargebacks. iDEAL-betalingen zijn onomkeerbaar: zodra de betaling is bevestigd, is deze definitief. Dit elimineert fraude en betwistingen voor de ondernemer. Wero introduceert echter een geschillenmechanisme vergelijkbaar met creditcards.

Klanten kunnen betalingen betwisten binnen 120 dagen, onder voorwaarden verlengbaar tot 540 dagen. Het minimumbedrag voor claims is € 10. Ondernemers hebben dertig dagen om te reageren op een betwisting. Bij akkoord moet binnen zeven dagen worden terugbetaald. De afhandeling verloopt via de bankapp van de consument, met geïntegreerde geschillenafhandeling.

Dit betekent dat uw klanten hun klantenservice, financiële administratie en eventueel juridische afdeling moeten voorbereiden op dit nieuwe proces. Goede documentatie wordt essentieel: orderbevestigingen, trackinggegevens en klantcommunicatie moeten bewaard worden als bewijsmateriaal bij betwistingen. Voor sectoren met veel retouren of geschillen, zoals fashion of elektronica, kunnen chargebacks een significante kostenfactor worden.

Internationale kansen

Voor ondernemers die internationaal actief zijn of willen worden, biedt Wero substantiële voordelen. In plaats van voor elk land een aparte betaalmethode te integreren, volstaat één Wero-integratie voor toegang tot consumenten in heel Europa. De kosten voor grensoverschrijdende betalingen zijn naar verwachting veel lager dan creditcard-tarieven, die vaak 1,5% tot 3% plus interchange fees rekenen.

Nederlandse mkb’ers kunnen hierdoor gemakkelijker de Duitse, Belgische of Franse markt betreden zonder complexe integraties of hoge transactiekosten. Dit opent mogelijkheden voor ondernemers die nu nog terughoudend zijn vanwege de complexiteit van internationale betalingen.

Wat kunt u als accountant doen?

De transitie naar Wero vraagt om proactief advies aan uw mkb-klanten. Een aantal concrete aandachtspunten:

Kostenanalyse: Help klanten vergelijken wat de overstap van vaste iDEAL-kosten naar percentagegebaseerde Wero-kosten betekent voor hun specifieke situatie. Bereken dit op basis van gemiddelde orderwaarde en transactievolume.

Contractbeoordeling: Adviseer klanten om contact op te nemen met hun Payment Service Provider over migratieplanning, definitieve tarieven en voorwaarden voor chargebacks. Let bij contractverlenging op tariefafspraken en indexatieclausules.

Meerjarenplanning: Wijs klanten erop dat de tariefgarantie tot eind 2028 loopt. In financiële prognoses en kredietaanvragen is het verstandig om rekening te houden met mogelijke kostenstijgingen na die datum.

Risicobeheer: Bespreek de chargeback-exposure met klanten, vooral in branches met veel retouren. Dit kan een nieuw risico zijn dat banken meewegen in kredietbeoordelingen.

Algemene voorwaarden: Adviseer klanten om hun algemene voorwaarden te laten aanpassen aan de nieuwe betwistingsmogelijkheden die Wero introduceert.

Waarschuwing: phishing

Een belangrijke waarschuwing voor uw klanten én hun personeel: consumenten hoeven niets te installeren, activeren of zelf te regelen. Alle berichten die oproepen om ‘nu actie te ondernemen’, ‘gegevens te verifiëren’ of ‘Wero te activeren’ zijn phishing. Currence, de eigenaar van iDEAL, waarschuwt expliciet voor verwachte phishing-campagnes rondom de transitie.

Conclusie

De overgang van iDEAL naar Wero is meer dan een naamswijziging. Het is een fundamentele verandering in het Nederlandse betaallandschap met directe gevolgen voor kostenstructuur, cashflowmanagement en risicobeheer van mkb-ondernemers. De garantieperiode tot eind 2028 biedt tijd om te leren en te experimenteren, maar strategische keuzes over internationale expansie en kostenbeheersing kunnen nu al worden voorbereid. Als trusted advisor van uw mkb-klanten kunt u hierin een belangrijke rol spelen.

Jan Wietsma AA is eigenaar van MKB-kredietcoach B.V.