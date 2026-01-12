Erfbelasting:  de impact van een renteovereenkomst op een erfenis

Met de Integrale Nalatenschap Tool (INT) kunt u als professional profiteren van deze trend. In een vorige sessie hebben wij al een aantal artikelen geschreven in deze blog, om te illustreren hoe de INT het u makkelijker maakt bij het vaststellen van diverse waarden. Dit is het 3de artikel van een nieuwe reeks.

Wel of geen renteovereenkomst?

Over de vordering van de kinderen op de langstlevende kan je een rente afspreken die in ons voorbeeld enkelvoudig gesteld is op 7% per jaar. Dit heeft natuurlijk invloed op de waarde van het voordeel van de langstlevende, immers zij moet nu rente hierover betalen. Via een ingewikkelde berekening door op basis van de levensverwachting de enkelvoudige rente om te zetten in een samengestelde wordt bepaald wat het nieuwe voordeel van de langstlevende is. Deze is in de regel lager wat voor de 1ste ronde resulteert in een grotere erfbelastingschuld voor de kinderen.

Maar daar staat tegenover dat bij het later overlijden van moeder over al die jaren verschil de rente mag worden opgeteld bij de schuld die moeder al had aan haar kinderen. Dit verkleint dan weer hun belaste verkrijging terwijl de waarde van de totale erfenis hierdoor niet veranderd is. Per saldo pakt het gunstiger uit voor de kinderen (bijv. 15 jaar x 7% over € 100.000 = is al € 105.000 waar nu dan geen erfbelasting meer over verschuldigd is).

Uit het voorbeeld kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat het voordelig kan zijn om een hoge rente af te spreken. Maar hier trapt de belastingdienst niet in. De wet geeft aan dat er een maximum samengestelde rente geldt van 6% en alles wat daar boven komt in de 2de ronde gecorrigeerd wordt zodat geen (onrechtmatig) voordeel behaald kan worden. Ook dat wordt allemaal inzichtelijk gemaakt met de INT zoals je kan zien in de 2 afbeeldingen hieronder. De reeds verrekende verkrijging bij de eerste overledene incl. de samengestelde rente van 6%. Het volgende plaatje geeft dezelfde omstandigheden maar dan met een samengestelde rente van 8%. Het “teveel” aan toegerekende rente wordt keurig afgetrokken zodat de erfgenamen niet blij gemaakt worden met een dode mus.

Dit is de hoofdlijn van het behandelde onderwerp wat natuurlijk ook details kent zoals wat als de langstlevende weliswaar een rente overeenkomst had maar de verplichtingen daaruit zijn groter dan het bedrag van de erfenis zelf? De professional moet zelf het volledige beeld hebben bij het adviseren en/of uitwerken van oplossingen voor cliënten.

Volgende keer lichten we toe hoe je met kleinkindlegaten omgaat als ook legitieme porties en de verrekening daarvan. Het zijn complexere zaken die steeds meer opgeld doen p.a. vanwege het vaker voorkomen van samengestelde gezinnen.