Orde in de digitale chaos: zo pak je het aan

Je kent het wel. Je bureaublad staat vol met mapjes die je ooit nog moest verwerken, je downloadfolder barst uit zijn voegen en ergens zwerven nog drie versies van hetzelfde bestand rond. Geen zorgen, je bent zeker niet de enige.

In de drukte van de dagelijkse deadlines en het blussen van brandjes schiet het opruimen van digitale bestanden er vaak bij in.

Toch is het de moeite waard om hier even tijd voor te maken. Niet alleen voor de rust in je hoofd, maar ook voor de veiligheid van je kantoor.

Waarom zou je die bestanden eigenlijk opruimen?

Het klinkt misschien als een klusje voor een regenachtige vrijdagmiddag, maar de impact op je kantoor is groter dan je denkt.

Win tijd: Elke minuut die je moet zoeken, is frustrerend. Je agenda zit al bomvol, dus verlies geen kostbare tijd aan speurwerk. Juist omdat de werkdruk in de accountancy zo hoog ligt, is digitale efficiëntie geen luxe. Het is pure noodzaak om wat ademruimte te krijgen.

Veiligheid en cybersecurity: Cyberaanvallen worden steeds slimmer. Hoe meer oude data er rondslingert op onbeveiligde plekken, lokale harde schijven of desktops, hoe groter het risico bij een lek.

AVG en compliance: Je bent wettelijk verplicht om persoonsgegevens die niet meer nodig zijn te verwijderen. Denk aan kopieën van verlopen identiteitsbewijzen. Dit is trouwens méér dan alleen een verplichting; jouw klanten verwachten ook dat je zorgvuldig met hun gegevens omgaat.

Blije collega’s: Vergeet je team niet. Door de digitale rommel op te ruimen, maak je het leven van je medewerkers een stuk aangenamer. Ze hoeven niet te gokken welk bestand nu de échte definitieve versie is. Dat voorkomt fouten, dubbel werk en een hoop frustratie.

Beter voor je AI-assistenten: Zij worden niet slimmer van opgeruimde bestanden, maar wel accurater, relevanter en betrouwbaarder.

En vergeet niet: vooral de jongere generatie talenten kiest resoluut voor een kantoor met een moderne, digitale ruggengraat.

Wat mag er weg?

Begin met het laaghangend fruit.

Dubbele bestanden: Heb je een bestand lokaal opgeslagen, gemaild én in AdminPulse of je DMS gezet? Bewaar enkel de versie in je centrale systeem.

Oude downloads: Die map ‘Downloads’ is vaak een kerkhof van bestanden die je maar één keer nodig had. Weg ermee.

Verlopen documenten: Denk aan oude identiteitsbewijzen van klanten die al lang vernieuwd zijn. In het kader van de AVG is niet meer bewaren dan nodig geen optie, maar een verplichting.

Hoe begin je eraan?

Niet alles tegelijk. Als je probeert om al je bestanden in één keer op te schonen, geef je het na een uur op.

Pak het per klant aan: Neem je voor om bij het openen van een dossier even snel te scannen op overbodige bestanden.

Werk van grof naar fijn: Begin met mappen die je zeker niet meer nodig hebt (bijvoorbeeld dossiers van ex-klanten waarvan de bewaartermijn voorbij is).

Organiseer je kantoorbeheer slim

Het heeft weinig zin om bestanden netjes in mapjes te zetten als die mapjes vervolgens op een digitaal eilandje staan. Je wilt je documenten daar hebben waar je daadwerkelijk aan het werk bent. In goede software voor kantoorbeheer bewaar je documenten direct op het juiste niveau.

De voordelen spreken voor zich:

Context is koning: Je koppelt een document direct aan de relatie of zelfs aan een specifieke taak. Zo zie je bij de taak ‘Inkomstenbelasting’ meteen de juiste documenten staan.

Gedeelde kennis: Je collega’s kunnen ook direct bij de documenten die ze nodig hebben. Klaar met bestanden lokaal opslaan waar niemand anders bij kan.

Altijd terug te vinden: Omdat alles logisch geordend is, hoef je nooit lang te zoeken.

Snelheid: Je hoeft niet continu te wisselen tussen je verkenner en je CRM-pakket. Alles staat centraal.

Simpel uploaden: Vaak is het een kwestie van slepen en het staat in het dossier.

Gebruik je een extern DMS? Koppel die dan!

Veel kantoren werken met externe oplossingen zoals SharePoint, OneDrive of specifieke DMS-pakketten. Dat is prima, zolang je die systemen maar niet los laat zweven.

Zorg dat je gebruikmaakt van software-koppelingen. Koppel je SharePoint of Google Drive aan je kantoorbeheerpakket. Waarom? Omdat je dan vanuit je dossier direct doorklikt naar de juiste mappenstructuur van je klant. Je medewerkers hoeven niet te zoeken in eindeloze mappenstructuren; ze klikken in het relatiedossier gewoon op de link en zitten meteen goed. Dat scheelt dagelijks enorm veel kliks en frustratie.

Waarom AdminPulse hierin uitblinkt

Als je kiest voor AdminPulse, gaat documentbeheer nog een stap verder dan alleen opslaan. De software denkt actief met je mee om handmatig werk te verminderen.

Slimme documentherkenning : AdminPulse herkent wat je uploadt. Documenten worden automatisch aan de juiste relaties en taken gekoppeld én krijgen meteen het juiste label mee. Je hoeft dus niet zelf te gaan sorteren; het systeem doet het zware werk voor jou.

: AdminPulse herkent wat je uploadt. Documenten worden automatisch aan de juiste relaties en taken gekoppeld én krijgen meteen het juiste label mee. Je hoeft dus niet zelf te gaan sorteren; het systeem doet het zware werk voor jou. Automatische acties: AdminPulse kan acties uitvoeren op basis van documenten. Stop je bijvoorbeeld een bonnetje in AdminPulse? Dan vinkt het systeem automatisch de bijbehorende taken voor je af.

Opvolging van handtekeningen: Moet een document ondertekend worden? AdminPulse toont je helder de status van de ondertekening en gebruikt die status om vervolgacties te starten. Bovendien zitten er handige e-mailsjablonen in die je direct kunt gebruiken om de stukken naar je klant te sturen.

Voorkom dat het opnieuw een puinhoop wordt

Je hebt alles opgeruimd. Heerlijk gevoel, toch? De grote uitdaging is nu om te zorgen dat het over drie maanden niet opnieuw een digitale chaos is. Dat doe je niet alleen, dat doe je met heel het kantoor.

Hoe krijg je je collega’s mee? Het heeft weinig zin om politieagent te spelen. Leg liever uit wat het hen oplevert. Niemand wordt vrolijk van zoeken naar bestanden of twijfelen over de juiste versie.

Focus op frustraties: Herinner hen aan die keren dat ze iets niet konden vinden. “Als we dit consequent doen, hoef je nooit meer te stressen over waar die volmacht gebleven is.”

Maak het makkelijk: Zorg dat de structuur in AdminPulse of je DMS logisch is. Als het makkelijker is om het goed te doen dan om het fout te doen, volgt de rest vanzelf.

Organiseer het slim (en maak het leuk). Maak van opruimen geen saaie administratieve taak die “ergens tussendoor” moet gebeuren, want dan gebeurt het niet.

Stop met die ingewikkelde bestandsnamen: Niemand wordt vrolijk van bestanden hernoemen naar ‘2025_KlantX_IB_v3_final’. In AdminPulse hoeft dat ook niet. Maak gebruik van labels. Je hangt gewoon tags (zoals ‘IB’ of ‘Jaarrekening’) aan het document. Zo filter je en vind je alles razendsnel terug.

De ‘Digital Cleanup Day’: Prik twee keer per jaar een vrijdagmiddag. Bestel pizza’s of broodjes, zet een muziekje op en ga er samen doorheen. Maak er een gezamenlijk moment van.

Stel een verantwoordelijke aan: Heb je iemand in het team die van nature heel gestructureerd is? Maak diegene de ambassadeur van de digitale orde. Niet om met de vinger te wijzen, maar om vragen te beantwoorden en af en toe een vriendelijke herinnering te sturen.

Een opgeruimde digitale omgeving zorgt voor een opgeruimd hoofd. En als je dat samen met je team doet, werkt het voor iedereen een stuk relaxter.