Zo start je als dga sterk in 2026: slimme keuzes voor vermogen en belasting

Het nieuwe jaar is hét moment om je financiële strategie tegen het licht te houden. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heb je unieke kansen – én risico’s – die vragen om vooruitdenken. Hoe zorg je dat je niet alleen belasting bespaart, maar ook je vermogen beschermt en laat groeien?

In dit artikel neem ik je mee langs negen slimme stappen die je nu kunt zetten om 2026 goed te beginnen.

1. Begin met je pensioen: benut de lijfrente-aftrek

Met een lijfrente bouw je extra inkomen op voor later. Je kunt bedragen storten op een lijfrenterekening (waar je kunt sparen of beleggen). Als je te maken hebt met een pensioentekort, mag je deze stortingen van je inkomen in box 1 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Het percentage dat je maximaal fiscaal mag aftrekken voor lijfrente is 30% (met een maximum van € 35.589 in 2026) van de premiegrondslag (dat is kort gezegd je inkomen verminderd met het deel waarover later AOW wordt ontvangen). Niet gebruikte aftrek van de afgelopen tien jaar kan worden ingehaald tot een maximum van € 42.753. De gestorte bedragen zijn daarnaast vrijgesteld in box 3. Er wordt pas belasting geheven als het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in uitkeringen.

2. Denk vooruit met dividend

Wie meer dan 5 procent van de aandelen in een bv bezit, valt met dividenduitkeringen in box 2 van de inkomstenbelasting. Er zijn ook in 2026 twee schijven: 24,5 procent tot € 68.843 en 31 procent daarboven. Maar let op: dit tarief vertelt niet het hele verhaal. Ook in 2026 telt dividend mee voor de afbouw van heffingskortingen. De belastingdruk kan daardoor oplopen tot wel 42%. De tarieven zijn slechts het begin; de afbouw van kortingen maakt het complex. Het is daarom eerst goed rekenen geblazen.

3. Geef met impact: schenk via je BV

Wil je iets goeds doen én belasting besparen? Schenkingen aan erkende goede doelen zijn aftrekbaar. Via je BV mag je tot 50% van de winst schenken, met een maximum van € 100.000. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor de BV is 19% bij een winst lager dan € 200.000, daarboven is het tarief 25,8%. Gecombineerd met de besparing van box 2-belasting (24,5% of 31%) komt het fiscale voordeel dan op afgerond minimaal 39% en maximaal 50%.

4. Beleggen: privé of in de BV?

Het is een vraag die veel DGA’s bezighoudt. Door een nieuwe wet mogen belastingplichtigen in box 3 kiezen voor belastingheffing over hun werkelijk rendement als dat lager is dan het forfaitair rendement (6% in 2026). Voor de BV bestaat een dergelijke keuzemogelijkheid niet. Het kan daarom voordelig zijn in box 3 te beleggen in plaats van in de BV.

Veel BV-beleggers vragen zich nu af of zij niet beter af zijn in box 3. Die vraag is echter niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden. Om in box 3 te kunnen beleggen, moet het vermogen eerst worden overgeboekt naar privé. Als daarvoor de winstreserves worden uitgekeerd aan jou als aandeelhouder, moet daarover in box 2 met de Belastingdienst worden afgerekend. Het bedrag waarmee je in privé kunt beleggen is daardoor veel kleiner dan in de BV. Om dat verschil goed te maken, moet de belastingdruk in box 3 veel lager zijn dan in de BV. Dat lukt niet snel met een forfaitair rendement van 6% in 2026.

De uitkomsten zijn anders als het te beleggen bedrag zonder afrekening met de fiscus uit de BV kan worden gehaald, bijvoorbeeld door een vordering op de BV te innen of door de BV onbelast te laten terugbetalen op het aandelenkapitaal. Het te beleggen bedrag in box 3 is in deze gevallen hetzelfde als in de BV.

5. Vastgoed slim positioneren

Vastgoedbeleggers in box 3 hebben het de laatste jaren door veranderde wetgeving steeds zwaarder te verduren gehad. In veel gevallen is het daarom fiscaal aantrekkelijker om vastgoed in de BV te houden. Overhevelen van bestaand vastgoed naar de BV kost 10,4% overdrachtsbelasting (in 2026 8% voor woningen). Bij de aankoop van nieuw vastgoed kan het verstandig zijn dit door de BV te laten doen. Denk daarom vooruit en laat verschillende scenario’s doorrekenen.

6. Let op de grens bij lenen van je BV

Heb je op 31 december 2026 een schuld aan je BV groter dan € 500.000? Dan moet je over het meerdere box 2-belasting betalen. Een uitzondering geldt voor leningen die je bent aangegaan voor je eigen woning. Je kunt belastingheffing voorkomen door bijvoorbeeld de schuld met privé­middelen af te lossen of de lening bij een bank (over) te sluiten.

7. Betaal op tijd en voorkom 7,5% rente

Controleer je voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf vennootschapsbelasting 2025. Blijkt dat je over 2025 moet bijbetalen? Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag/teruggaaf of doe vóór 1 juni 2026 aangifte. Hiermee voorkom je dat belastingrente van 7,5% in rekening wordt gebracht.

8. Een holdingstructuur: de basis voor rust

Het is verstandig om na te gaan of de risico’s die je BV loopt voldoende zijn afgeschermd. Een holdingstructuur kan je vermogen beschermen en biedt flexibiliteit bij verkoop of overdracht. Bij een holdingstructuur ben jij aandeelhouder van de holding en is de holding aandeelhouder van de werkmaatschappij.

Heb je al een holdingstructuur? Dan is het de vraag of de holding en de werkmaatschappij(en) een fiscale eenheid moeten vormen of juist niet. Bij een fiscale eenheid kun je verliezen van de ene BV compenseren met winsten van een andere BV. Een nadeel is dat je maar één keer kunt profiteren van de lage tariefschijf van € 200.000. Als er geen fiscale eenheid is, past elke BV het lage tarief van 19% toe over de eerste € 200.000 winst.

9. Vraag om omzetting van box 2-verlies in een belastingkorting

Als DGA kun je bij opheffing van de BV of bij verkoop van de aandelen te maken krijgen met een verlies. Hebben jij en je partner geen BV meer? Dan kan de Belastingdienst op verzoek het verlies in box 2 omzetten in een korting op de belasting in box 1. Vraag deze belastingkorting op tijd aan. De praktijk leert dat deze mogelijkheid nog wel eens wordt vergeten.

Belastingwetgeving verandert voortdurend. Deze blog is bedoeld als inspiratie en niet als persoonlijk advies. Overleg altijd met je fiscalist om de beste keuzes voor jouw situatie te maken.

Peter Beets, Expert Vermogensplanning ABN AMRO MeesPierson.