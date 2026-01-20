Cooperate Green en WITh Accountants bundelen krachten rond duurzaamheid in non-profitsector

Duurzaamheidsvraagstukken spelen een steeds grotere rol binnen maatschappelijke organisaties. Om non-profits beter te ondersteunen bij het structureren van duurzaamheidsbeleid en ESG-verantwoording zijn Cooperate Green en WITh Accountants een samenwerking gestart.

Accountantskantoren krijgen in toenemende mate vragen over transparantie, ESG en duurzaamheidsrapportages. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan tijd of specialistische kennis om organisaties inhoudelijk te begeleiden bij de vertaling van duurzaamheidsambities naar concrete kaders. Volgens Cooperate Green ligt juist daar een belangrijke rol voor accountants, gezien hun positie bij financiële verslaggeving en verantwoording.

“Accountants hebben direct zicht op de financiële informatie en kunnen daarmee beoordelen hoe duurzaamheidsinformatie aansluit op de organisatie,” zegt Bob van Dal, mede-oprichter van Cooperate Green. “Met deze samenwerking maken we die verbinding concreet.”

Maatschappelijke organisaties

WITh Accountants, dat zich richt op financiële dienstverlening voor non-profitorganisaties, ziet dat veel klanten stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid, maar zoeken naar structuur en houvast. Het gaat daarbij niet alleen om verslaggeving, maar ook om de vraag wat proportioneel en passend is voor de organisatie.

“De bereidheid is er vaak wel, maar organisaties worstelen met de uitvoering,” aldus Berrie Tromp, directeur Vaktechniek bij WITh Accountants. “De expertise van Cooperate Green helpt om duurzaamheid praktisch en behapbaar te maken.”

Samenhang tussen ambities en verantwoording

Cooperate Green ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën, het inrichten van ESG-rapportages en indien relevant de voorbereiding op assurance. Door de samenwerking met WITh Accountants worden deze trajecten nadrukkelijk gekoppeld aan financiële processen en bestaande verantwoordingsstructuren.

Volgens beide partijen is het doel nadrukkelijk niet om extra administratieve lasten te creëren. “Het gaat om betere keuzes en meer samenhang,” stelt Van Dal. “Voor non-profitorganisaties is het essentieel dat duurzaamheid bijdraagt aan maatschappelijke impact en een doelmatige inzet van middelen.”

Groeiend belang van ESG in de non-profitsector

De samenwerking past in een bredere ontwikkeling waarin ook maatschappelijke organisaties steeds vaker worden aangesproken op transparantie, maatschappelijke impact en duurzaamheidsbeleid. Met de bundeling van financiële en duurzaamheidskennis willen Cooperate Green en WITh Accountants organisaties ondersteunen bij een toekomstbestendige inrichting van hun beleid en verantwoording.