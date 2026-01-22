Dé snelle zakelijke rekening van fintech-speler Informer Group: dit is Informer Money

De ontwikkelingen binnen de fintech-sector zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Alles moet sneller en makkelijker, óók in het normaal gesproken rigide bankwezen. Daarom was de behoefte aan een snel geopende, compleet geïntegreerde zakelijke rekening nog nooit zo groot.

Om in die behoefte te voorzien, lanceert fintech-speler Informer Group, bekend van zijn boekhoud- en facturatie-SAAS oplossingen, nu dé snelle zakelijke rekening voor ZZP’ers en het MKB. Het online banking landschap van Nederland heeft er naast bunq en Revolut een nieuw initiatief bij: Informer Money.

“Een zakelijke rekening openen is in Nederland veel te moeilijk”, aldus Informer Group CEO Remco Frühauf. “Sommige ondernemers zitten twee weken te wachten voor ze überhaupt een factuur kunnen betalen, dat kan gewoon niet meer”, vertelt hij gepassioneerd. Een rekening bij Informer Money openen gaat een stuk sneller. Na de online Know-Your-Customer (KYC) check en het aanleveren van de juiste documenten is je account binnen 5 minuten aangemaakt, en ontvang je binnen 1 dag een werkend IBAN-nummer en bruikbare betaalkaart.

“Volledig voorzien in pijnpunten van de hedendaagse ondernemer”

Boekhouden en bankieren gaan steeds vaker hand in hand. Zo lanceerden verschillende boekhoudpakketten de afgelopen jaren al hun eigen betaalrekening, als extraatje. Volgens Informer Group CCO Peter Potters kan Informer Money echter beschouwd worden als een volwaardige, losstaande zakelijke rekening. “Het is wel next-level dat we een product kunnen aanbieden dat volledig aansluit op je boekhouding, maar Informer Money voorziet ook zonder integratie volledig in de pijnpunten van de hedendaagse ondernemer in het midden- en kleinbedrijf”. Informer Money werkt samen met BaaS-aanbieder Swan, die beschikt over een EMI-licentie

Met name het bliksemsnelle openen van een rekening (binnen 5 minuten) en het eenvoudig managen van team-uitgaven vallen op gezien die pijnpunten. Ook aan andere functionaliteiten die je als ondernemer verwacht van een betaalrekening ontbreekt het niet bij Informer Money. “Binnen 1 dag heb je je IBAN, kun je betalen met je virtuele kaart, en SEPA-overschrijvingen doen. Ik durf best te zeggen dat het niet sneller kan dan dat”, zegt Potters overtuigd.

Financieel gemak anno 2026: alles in één veilig ecosysteem

Innovaties als deze stellen ondernemers in staat hun financiën volledig te managen vanuit één veilige omgeving. Ze kunnen inkoopfacturen meteen betalen vanuit hun boekhouding, verkoopfacturen worden sneller betaald via directe betaallinks en financiële overzichten zijn altijd up-to-date.

En dat geeft controle volgens Frühauf: “Als ondernemer wil je gewoon constant weten waar je aan toe bent. Alles gaat zo snel, je hebt geen tijd om eerst even drie keer in te loggen of dagen te wachten op antwoorden. Dat probleem lossen we op met Informer Money.”

Frühauf ziet ook dat er veel verandert in het fintech-landschap. Op het gebied van veiligheid is het uitgangspunt volgens hem echter altijd hetzelfde gebleven: goede bescherming van je financiële data en je vermogen is heilig. “Toen ik in 1993 het offline boekhoudpakket van Informer lanceerde was dat ook al van levensbelang”, verwijst hij naar de absolute noodzaak van robuuste systemen.

Gratis betaalrekeningen voor ANBI-stichtingen

Als B Corp is Informer Group onderdeel van een vooruitstrevende groep bedrijven die voorop lopen wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voornamelijk vanwege het gratis uitdelen van boekhoudpakketten aan stichtingen met een ANBI-stempel. Dit gebaar wordt met Informer Money verder uitgebreid: iedere ANBI-stichting in Nederland mag zonder vaste kosten gebruik maken van een zakelijke Informer Money-rekening.

“Al sinds de start van ons bedrijf vinden we het belangrijk iets terug te geven aan de maatschappij, dus het is vanzelfsprekend dat we met Informer Money hetzelfde pad bewandelen als met het boekhoudpakket Informer”, vertelt Peter Potters. Informer Group hoopt stichtingen zo te helpen tijd en geld te besparen, zodat ze meer aandacht kunnen geven aan wat voor hen écht belangrijk is.

Informer Money is vanaf nu beschikbaar en zonder extra vaste kosten te gebruiken voor Informer-gebruikers. Bekijk de website van Informer Money voor meer informatie over functionaliteit, prijzen en kortingen.