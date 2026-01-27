Visionplanner introduceert SBR jaarrekening groot in Visionplanner Compilation

Vanaf 1 januari 2026 is het deponeren van jaarrekeningen via SBR verplicht. Met deze wetswijziging groeit de noodzaak voor accountants- en administratiekantoren om hun samenstelproces toekomstbestendig in te richten. Daarom introduceert Visionplanner SBR jaarrekening groot, binnen Visionplanner Compilation.

Met deze toevoeging kunnen kantoren nu jaarrekeningen samenstellen voor alle organisatiegroottes, van micro tot groot, volledig conform de geldende richtlijnen.

Eén oplossing voor het volledige samenstelproces

Met deze uitbreiding ondersteunt Visionplanner Compilation het volledige samenstellen en genereren van grote jaarrekeningen voor alle organisatiegroottes. Kantoren kunnen nu zowel het accountsrapport, de inrichtingsjaarrekening als de vennootschappelijke jaarrekening opstellen volgens de actuele wet- en regelgeving. SBR-rapportages voor grote rechtspersonen worden gegenereerd op basis van de nieuwste NT20-taxonomie.

Consolidatie zonder handmatig werk

Voor organisaties met meerdere entiteiten biedt Visionplanner ook ondersteuning voor consolidaties. Administraties worden aan elkaar gekoppeld in een groepsstructuur, op deze manier worden eliminaties en berekeningen automatisch uitgevoerd. Daardoor ontstaat een betrouwbaar groepsbeeld zonder handmatige spreadsheets, foutgevoelig werk of dubbele vastlegging. Dit bespaart tijd en geeft zekerheid over de volledige samenhang van cijfers.

Praktisch ingericht voor de dagelijkse samenstelpraktijk

De verplichte NBA-controleverklaring is geïntegreerd en klaar om samen met de SBR-rapportages te worden aangeboden via externe intermediairs aan de Kamer van Koophandel. Alle rapportages voldoen aan de KvK-eisen voor het deponeren van SBR-jaarrekeningen. Voor de volledige beschrijving van de eisen kun je de site van de KVK raadplegen via deze link: https://www.kvk.nl/deponeren/jaarrekening-deponeren-bedrijfsklasse-groot/.

XBRL-downloads

Naast het genereren van de jaarrekening is het nu ook mogelijk om de bijbehorende NT20 XBRL-documenten te downloaden. Alle SBR-rapportages, inclusief NBA-controleverklaring, kunnen vervolgens via het portaal van de KvK worden gedeponeerd.

Visionplanner heeft open API’s ontwikkeld voor het ontsluiten van XBRL-documenten naar externe software, zoals ondertekening portalen. Zo integreren kantoren Visionplanner eenvoudig in hun bestaande softwarelandschap.

Voorbereid op 2026

Met de introductie van SBR jaarrekening groot helpt Visionplanner accountants- en administratiekantoren om zich voor te bereiden op de verplichte SBR-deponering vanaf 2026. Eén oplossing, één workflow en volledige ondersteuning voor alle jaarrekeningen van micro tot groot.