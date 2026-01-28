Staatssecretaris vraagt Eerste Kamer om spoedbehandeling wetsvoorstel DAC8

DAC8 zou de fiscus moeten gaan helpen om beter te controleren of klanten van cryptoaanbieders het bezit van cryptoactiva op de juiste manier in hun belastingaangifte hebben ingevuld. Maar Nederland loopt achter met de implementatie en de staatssecretaris vreest daarom voor ingrijpen vanuit Brussel.

Staatssecretaris Heijnen van Financiën heeft de Eerste Kamer verzocht het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva (DAC8) met spoed te behandelen. Aanleiding is dat de Europese implementatiedatum van 1 januari 2026 inmiddels is verstreken, waardoor bij verdere vertraging het risico bestaat dat de Europese Commissie actie onderneemt. Heijnen: “Van groot belang is dat DAC8 bepaalt dat de richtlijn op 1 januari 2026 had moeten zijn geïmplementeerd. Dat is helaas dus niet gelukt, waardoor verdere vertraging het risico op een infractieprocedure vergroot.”

Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde op 27 januari in met het wetsvoorstel. De wet verplicht aanbieders van cryptoactiva om bij hun klanten gegevens op te vragen, waaronder de fiscale woonplaats, en om aan de Belastingdienst te rapporteren hoeveel hun klanten in cryptoactiva hebben gehandeld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn DAC8. Volgens de staatssecretaris gaat het om een zuivere implementatie, zonder aanvullende nationale maatregelen.

Gevolgen wetsvoorstel

De Belastingdienst kan door implementatie van deze richtlijn beter controleren of die klanten het bezit van cryptoactiva op de juiste manier in hun belastingaangifte hebben ingevuld, licht Heijnen toe. Als het gaat om klanten die in een andere EU-lidstaat wonen, dan wisselt de Belastingdienst de gerapporteerde gegevens uit met de belastingdienst van die EU-lidstaat. Op die manier kunnen die belastingautoriteiten de belastingaangiften van de inwoners van hun EU-lidstaat ook beter op juistheid controleren.

Naast de verplichting voor aanbieders van cryptoactiva regelt het wetsvoorstel ook een uitbreiding van de rapportageverplichting voor financiële instellingen. Voor zover financiële instellingen diensten aanbieden die vergelijkbaar zijn met die van aanbieders van cryptoactivadiensten, dan moeten zij met het oog op een gelijk speelveld op een vergelijkbare wijze aan de Belastingdienst rapporteren.

Verder voorziet het wetsvoorstel er onder andere in dat uitgewisselde gegevens ook voor het handhaven van douanerechten en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme mogen worden gebruikt en bepaalde rulings met betrekking tot natuurlijke personen met andere EU-lidstaten worden uitgewisseld.

Eerste Kamer gemaand

De staatssecretaris vraagt de Eerste Kamer daarom het wetsvoorstel met spoed te behandelen: “Als gezegd is de implementatiedatum van 1 januari 2026 verstreken. Om te voorkomen dat de Europese Commissie een infractieprocedure zal starten, verzoek ik uw Kamer het wetsvoorstel spoedig te behandelen. Het wetsvoorstel voorziet overigens in terugwerkende kracht, wat erop neerkomt dat de wet

terugwerkt tot en met 1 januari 2026.”

