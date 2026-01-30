10 vragen aan Jelke Jansen: wat Blinqx Accountancy & Tax in 2026 gaat brengen

Van grote stappen in 2025 tot een ambitieuze roadmap voor 2026: hoe Blinqx het aangifte- en kantoorproces verder gaat vereenvoudigen.

In 2025 heeft Blinqx Accountancy & Tax grote stappen gezet met structurele verbeteringen in het aangifteproces, datamanagement en inzicht voor accountants- en administratiekantoren. 2026 wordt het jaar waarin die basis verder wordt uitgebouwd.

We spreken met Jelke Janssen, Managing Director Blinqx Accountancy & Tax, over wat er het afgelopen jaar is opgeleverd, welke keuzes zijn gemaakt en wat kantoren in 2026 concreet kunnen verwachten.

1. Jelke, als je terugkijkt op 2025: waar ben je het meest trots op?

“Wat mij het meest trots maakt, is dat we in 2025 bewust hebben gekozen voor structurele verbeteringen in plaats van snelle, losse features. We hebben gewerkt aan het fundament van het aangifteproces. Denk aan inkomstenbelasting, btw, machtigingen en vooraf ingevulde aangiftes, maar ook aan zaken als de VIA-robot, uitstel-rpbot, de wealth monitor en betere overzichtspagina’s voor uitstel, SBA’s en machtigingen.

Dat klinkt misschien technisch, maar voor kantoren vertaalt het zich heel concreet naar minder handmatig werk, minder schakelmomenten en meer overzicht. We hebben telkens de vraag gesteld: merkt de gebruiker dit morgen in zijn dagelijkse werk? Alleen dan vonden we het de moeite waard om te bouwen.”

2. Wat was de belangrijkste les die je hebt geleerd in 2025?

“Dat accountants geen behoefte hebben aan nóg een systeem, maar aan structuur en samenhang in hun proces. In de markt zie je dat software steeds duurder wordt, terwijl echte vooruitgang vaak uitblijft. Veel oplossingen bestaan uit afzonderlijke pakketten die elk hun eigen deel optimaliseren, maar onvoldoende samenwerken. Het gevolg is versnippering en een gebrek aan overzicht.

Onze belangrijkste les was dat je dit alleen oplost door het proces als geheel te bekijken. Daarom hebben we sterk ingezet op één databron, één flow en logische samenhang tussen functionaliteiten. Blinqx is een slim platform waarin softwarepakketten samenwerken, zodat kantoren kunnen kiezen wat past bij hun strategie, zonder complexiteit toe te voegen.”

3. Veel kantoren ervaren frustratie over hun huidige fiscale software. Waar zit dat volgens jou écht in?

“Die frustratie zit zelden in één specifieke functie. Het zit in de optelsom. Slechte service, een alsmaar duurder wordend pakket, terwijl er weinig extra waarde wordt toegevoegd, verouderde look-and-feel, slordigheden in het pakket door het gebrek aan focus en gewijzigde workflows in het pakket die frustratie veroorzaken waardoor het gevoel ontstaat dat je meer tijd kwijt bent aan het systeem dan aan je klant en dat je als klant ook niet gehoord voelt.

We zien in de markt dat de meeste partijen onvoldoende gebruik maken van de nieuwe technieken en pakketten enkel onderhouden in plaats van de klant te voorzien van de volgende generatie software door te luisteren naar wat hun wensen zijn. Dat was voor ons de belangrijkste reden om Blinqx Accountancy & Tax te ontwikkelen zoals we dat doen: meedenkend vanuit het proces van het kantoor de nieuwste generatie software ontwikkelen die werk uit handen neemt en de adviesrol van accountants versterken.

4. In 2026 staat er opnieuw veel op de roadmap. Wat is de rode draad daarin?

“De rode draad is dat we bouwen aan een nieuwe complete fiscale oplossing, en daar zijn we ook eerlijk over. Dat betekent dat we op sommige onderdelen nog bezig zijn met basisfunctionaliteit die je ook in andere pakketten ziet. Zaken zoals VPB zijn bijvoorbeeld nu nog in ontwikkeling en de enkelvoudige versie daarvan zullen we in de eerste maanden van 2026 vrijgeven. Tegelijkertijd geeft die fase ons juist de ruimte om het anders en slimmer te doen.

We bouwen niet alleen aan fiscale functionaliteit op zichzelf, maar vooral aan hoe die functionaliteit samenwerkt binnen het bredere Blinqx Accountancy & Tax-platform. Integraties spelen daarin een grote rol. Denk aan vergaande koppelingen met CRM, compliance en andere kantoorprocessen, zodat fiscale werkzaamheden geen losstaand eiland meer zijn. Ook beheersing van de aanslagen en bijbehorend bezwaarproces is iets waar we dit jaar op inzetten, dat zal echt uniek zijn in deze markt.

Daarnaast investeren we gericht in AI. Niet als losse feature, maar als ondersteunende laag binnen het platform: met slimme agents die voorbereiden, werk uit handen nemen, signaleren en structureren. Daarmee bouwen we mogelijkheden die je op dit moment nog nauwelijks ziet in de accountancymarkt.

2026 staat dus in het teken van twee sporen: het afronden en verdiepen van fiscale basisfunctionaliteit én het toevoegen van nieuwe slimmigheden die verder gaan dan wat bestaande pakketten bieden. Altijd binnen dezelfde platformgedachte: niet alles vervangen, maar alles verbinden.”

5. VPB is een belangrijke uitbreiding in 2026. Wat betekent dat concreet voor kantoren?

“VPB is in de basis gewoon een randvoorwaarde voor accountants. In 2026 zorgen we ervoor dat deze basisfunctionaliteit binnen eBlinqx Fiscaal op orde is, zodat kantoren hun IB- en VPB-aangiftes vanuit één samenhangend proces kunnen afhandelen. Net zoals bij de inkomstenbelasting werken we met één single source of truth, dat betekent dat de cliëntkaart zeer uitgebreid is en wijzigingen in de klantkaart doorwerking hebben in de aangifte. Zo kun je bij eBlinqx Fiscaal uitgebreid aandelentype plus nummers aanmaken en die koppelen aan aandeelhouders en ook de structuur volledig vastleggen, inclusief fiscale eenheden in de VPB en omzetbelasting. Door deze uitgebreide vastlegging zijn we in staat om de aangifte nog verder voor in te vullen en nog belangrijker: we zijn in staat om data tussen verschillende biljetten uit te wisselen en data te hergebruiken. Zowel tussen de jaarrekening als bij aangiftes onderling. Één van de zaken die we bijvoorbeeld doen bij een VPB aangifte is afhankelijk van de structuur inzicht tonen welke entiteiten belastingplichtig zijn en voor welke boekjaren een aangifte verwacht wordt. Dat gaat een stuk verder dan andere pakketten.

Die basis is nodig om verder te kunnen bouwen. Door standaardwerk in het aangifteproces te automatiseren en te stroomlijnen, ontzorgen we accountants in hun dagelijkse werk. Tegelijkertijd kunnen fiscale processen veel nauwer samenwerken met andere onderdelen binnen het Blinqx Accountancy & Tax-platform, zoals CRM en compliance.

Juist die integratie maakt het mogelijk om verder te gaan dan alleen aangifte doen. Met ondersteuning van AI bouwen we toe naar een werkwijze waarin het systeem meedenkt, signalen afgeeft en kansen zichtbaar maakt. Zo komt er ruimte om dichter op de klant te zitten en gerichter te adviseren. Dat is waar VPB uiteindelijk aan bijdraagt: niet als doel op zich, maar als fundament onder adviesgedreven werken.”

6. AI wordt vaak genoemd in software, maar blijft soms vaag. Hoe zetten we AI concreet in?

“AI is voor ons geen doel op zich. Op dit moment zetten we AI vooral in binnen het ontwikkelproces. Het helpt ons om sneller functionaliteit te bouwen en zo in korte tijd een solide basis neer te zetten. Je ziet die AI dus nog niet altijd direct terug aan de voorkant, maar hij speelt wel een belangrijke rol onder de motorkap.

Het eerste kwartaal van 2026 wordt AI functionaliteit in onze applicatie ook voor accountants zichtbaar en tastbaar waarde kan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van PDF-documenten, het automatisch koppelen en mappen van documenten aan klanten en dossiers, en het slimmer voorbereiden van gegevens voor het aangifteproces.

Belangrijk daarbij is dat de accountant altijd de regie houdt. AI ondersteunt, versnelt en helpt structureren, maar neemt geen beslissingen over. Het doel is niet om werk over te nemen, maar om standaardhandelingen te automatiseren en zo ruimte te creëren voor overzicht en advies. Op die manier groeit AI mee met het platform, van ondersteunende technologie naar een praktische assistent in het dagelijkse werk.”

7. Je spreekt vaak over ‘één databron’ – een single source of truth. Waarom is dat zo’n belangrijk uitgangspunt?

“Dit is misschien wel de grootste toegevoegde waarde van Blinqx Accountancy & Tax ten opzichte van andere oplossingen. In veel softwarelandschappen bestaat data op meerdere plekken tegelijk. Klantgegevens, fiscale data, CRM-informatie en compliance-informatie leven in aparte systemen. Dat leidt onvermijdelijk tot dubbele invoer, verschillen in data en een gefragmenteerd klantbeeld.

Bij Blinqx werken we vanuit één centrale databron. Dat betekent dat dezelfde data overal beschikbaar is binnen het platform: in de aangifte, in CRM, in compliance en in rapportages. Gegevens hoef je maar één keer vast te leggen en zijn daarna direct en consistent beschikbaar op alle plekken waar je ze nodig hebt.

Voor kantoren levert dat twee dingen op. Ten eerste efficiëntie: geen dubbele invoer, minder controles en minder herstelwerk. Ten tweede overzicht: een eenduidig klantbeeld, waarin je in één oogopslag ziet waar een klant staat. Juist die combinatie maakt het mogelijk om sneller te werken én beter te adviseren. Zonder dat je eerst hoeft te twijfelen of de data wel klopt.”

8. Overstappen blijft spannend voor veel kantoren. Wat zie je bij kantoren die al zijn overgestapt?

“Wat we het vaakst horen, is opluchting. Vooraf zit de spanning vooral in het overstaprisico. Achteraf blijkt dat het proces overzichtelijker is dan verwacht. Met bulkimport van aangiftehistorie, CRM-import en een duidelijke overstapflow kunnen kantoren snel van start, zonder langdurige onderbreking van hun werk.

Wat daarbij opvalt, is dat kantoren niet alleen snel productief zijn, maar ook direct meer overzicht ervaren. Dat komt doordat data niet opnieuw versnipperd raakt, maar onderdeel wordt van één samenhangend platform.

Ons uitgangspunt is dat dit de laatste keer moet zijn dat een kantoor overstapt. We bouwen Blinqx zo dat het kan meegroeien met veranderingen in wetgeving, technologie en kantoorprocessen. Met Fiscaal Gemak heb ik gezien hoe de grootste kantoren én de kleinere kantoren in één applicatie kunnen werken, maar ook bepaalde ongemakken ervoeren door keuzes die ik achteraf beter anders had kunnen maken. Samen met het oude team heb ik nu de kans om het een tweede keer beter te doen. We maken eBlinqx Fiscaal geschikt voor de gehele markt, gebouwd op de nieuwste technieken, een efficient aangifteproces gecombineerd met adviesmogelijkheden. Zo wordt overstappen geen terugkerend probleem, maar een eenmalige stap vooruit.”

9. Wat betekent de roadmap voor kantoren die nú kiezen voor Blinqx?

“Dat ze instappen in een platform dat niet alleen doorontwikkelt, maar dat samen met de praktijk wordt gebouwd. Blinqx is ontstaan vanuit de accountancybranche zelf. We kennen de dagelijkse uitdagingen, de piekdrukte, de frustraties over software en de behoefte aan overzicht en rust. Dit is software van accountants, voor accountants.

Die achtergrond bepaalt ook hoe we ontwikkelen. We nemen klanten mee op de reis die we maken en geven hen actief ruimte om feedback te geven en input te leveren op het ontwikkelproces. Kantoren die met Blinqx werken, helpen ons scherper te zien waar processen beter, slimmer of eenvoudiger kunnen.

Dat is geen nieuw concept voor ons. We hebben eerder een fiscaal product in de markt gezet — Fiscaal Gemak, bedacht door Ruud van der Kruk, Ynze Sipkema en ikzelf — en weten wat het vraagt om software te bouwen die écht aansluit bij de praktijk. Wij bouwen dit product met een team dat super gemotiveerd is, gezamenlijk meer dan 150 jaar ervaring met het ontwikkelen van fiscale aangiftesoftware heeft, en door de vele jaren samenwerking aan een half woord genoeg heeft. We gaan graag in overleg met de klant om wensen te horen en zodoende het beste pakket van Nederland te ontwikkelen. .

Het uitgangspunt is dat we met elkaar meegroeien. Niet elke paar jaar een nieuw pakket, maar één platform dat zich blijft ontwikkelen met veranderende wetgeving, technologie en de behoeften van kantoren. Transparantie, samenwerking en praktijkervaring vormen daarbij de basis.”

10. Tot slot: wat wil je accountants en administratiekantoren meegeven richting 2026?

“Durf kritisch te kijken naar je software. Niet alleen naar wat het vandaag kan, maar ook naar wat het je kost in tijd, energie en flexibiliteit. Efficiëntie is geen luxe meer; het is een randvoorwaarde.

Goede software ondersteunt je werk en geeft je ruimte om te doen waar je waarde toevoegt: je klant vooruithelpen.”