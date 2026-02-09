Windows Verkenner × Qwoater: werken zoals je gewend bent, maar met de kracht van de cloud

De overstap naar een online werkomgeving hoeft geen breuk met je huidige werkwijze te zijn. Dankzij de nieuwe koppeling tussen Qwoater en Windows Verkenner staan jouw lokale documenten veilig en gestructureerd opgeslagen in de cloudomgeving.

De overstap naar een centrale cloudomgeving voelt voor veel accountantskantoren als een grote verandering. Dat begrijpen we. Werken in vertrouwde lokale mappen en applicaties zit diep ingebakken in de dagelijkse praktijk (en soms kun je gewoon niet anders). Daarom slaat Qwoater begin 2026 de brug tussen Windows Verkenner en de cloudomgeving, door middel van een directe koppeling. Zo werk je precies zoals je gewend bent, in je vertrouwde mappenstructuur op je eigen computer, terwijl al je

documenten automatisch en veilig worden opgeslagen in de Document Hub van Qwoater.

De vertrouwde werkwijze, met de kracht van de cloud

Net als bij OneDrive of Dropbox blijven bestanden zichtbaar op je computer, maar staan ze in werkelijkheid netjes gestructureerd in de cloud. Nieuwe documenten, aanpassingen en updates worden automatisch gesynchroniseerd. Terwijl jij werkt zoals altijd, zorgt Qwoater ervoor dat je documenten veilig en gestructureerd staan opgeslagen in een online omgeving.

De stap naar een AI-ready kantoor

Naast overzicht en veiligheid leg je met deze koppeling ook het fundament voor de toekomst. Want de échte kracht van centraal en gestructureerd opgeslagen documenten zit in wat je er daarna mee kunt doen: slimme toepassingen van kunstmatige intelligentie.

AI wordt pas echt waardevol als je documentbasis klopt. Als informatie vindbaar, uniform en centraal beschikbaar is. Dán gaat AI voor je aan het werk en levert het inzichten op die je anders nooit zo snel had gevonden:

Het herkent afwijkingen in contracten

Het signaleert risico’s in dossiers

Het zoekt razendsnel door miljoenen documenten

AI werkt op de achtergrond met je mee, zodat jij meer tijd hebt om echt aandacht aan je

klanten te geven.

Klaar om de kracht van slimme documentopslag te ervaren?

Met de koppeling met Windows Verkenner wordt de overstap naar een centrale Document Hub geen grote verandering meer, maar een logische volgende stap. Je blijft werken met de lokale applicaties waar je aan gewend bent, maar bouwt ondertussen aan een veilige, slimme en AI-ready werkomgeving. Ontdek wat de koppeling voor jouw kantoor betekent.