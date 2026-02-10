Terug naar 2016??? Waarom de accountant nu cooler is dan ooit

Het is verleidelijk om door een roze bril te kijken naar 2016, de tijd waarin alles ‘simpeler’ leek. In realiteit zijn we echter in die tien jaar tijd een stuk proactiever geworden.

Flashback naar #2016: Terwijl we massaal Pokémon GO speelden en de Mannequin Challenge filmden, zag de gemiddelde werkdag op een accountantskantoor er totaal anders uit. Stapels papier, mappen die uitpuilden en een scanner die overuren draaide waren de norm. We werkten hard, maar achteraf gezien werkten we vooral heel erg… analoog.

De manier waarop we nu werken geeft meer voldoening, meer rust en – laten we eerlijk zijn – ook een professionelere uitstraling naar de klant.

Laten we eens dieper in de vijf grootste verschillen duiken en kijken hoe jij deze trends in jouw kantoor kunt verzilveren.

1. Van cijfers naar strategie: de nieuwe rol van de accountant

In 2016 was je als accountant vooral een geschiedschrijver. De ondernemer kwam bij je langs voor de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting. Je keek achterom: wat is er afgelopen kwartaal gebeurd en kloppen de bonnetjes? De interactie was vaak reactief. Als de cijfers rood kleurden, was het kwaad al geschied.

Vandaag de dag is die rol 180° gedraaid. Ondernemers verwachten een proactieve sparringpartner. Ze willen niet weten wat ze vorig jaar hebben verdiend, ze willen weten of ze volgende maand die nieuwe investering kunnen doen. Je bent verschoven van de backoffice naar de boardroom (of de keukentafel van de zzp’er). Sylvanna Van Graven – Van Graven Finance & Advice –verwoordt het treffend:

De rol van boekhouder en accountant gaat sowieso veranderen. Dat wordt steeds meer proactief en vooral samen met de klant kijken hoe ze hun cijfers kunnen verbeteren, waar ze kunnen optimaliseren.

Deze verschuiving vraagt om een andere mindset. Je moet niet alleen cijfers kunnen lezen, maar ze ook kunnen vertalen naar kansen. Dat maakt het werk uitdagender, maar ook veel leuker. Je ziet direct de impact van jouw advies op het succes van je klant.

Praktische tips voor de strategische accountant:

Plan periodieke gesprekken : Wacht niet op de jaarrekening. Plan elk kwartaal een kort strategisch overleg in, ook als de klant er niet om vraagt.

: Wacht niet op de jaarrekening. Plan elk kwartaal een kort strategisch overleg in, ook als de klant er niet om vraagt. Gebruik dashboards : Visualiseer data. Een ondernemer snapt een grafiek sneller dan een kolommenbalans.

: Visualiseer data. Een ondernemer snapt een grafiek sneller dan een kolommenbalans. Stel de ‘waarom’-vraag: Zie je opvallende kosten? Vraag niet alleen of ze zakelijk zijn, maar vraag wat het doel van de uitgave was. Zo leer je de onderneming écht kennen.

2. De digitale stroomversnelling: minder handmatig werk, meer overzicht

In 2016 waren we al wel bezig met digitalisering, maar het voelde vaak nog als een extra taak. “Oh ja, we moeten dat bonnetje ook nog even scannen.” Nu zitten we in een stroomversnelling waarbij automatisering de motor van het kantoor is. Handmatig boekwerk is niet alleen saai, het is ook foutgevoelig en – in de huidige markt – simpelweg onbetaalbaar.

Het grootste risico voor een kantoor vandaag de dag is terugvallen in die oude, inefficiënte werkwijzen. Roy Seijkens van Accountantskantoor Borsje | Seijkens merkte dat het gebrek aan een digitaal systeem voor onrust zorgde:

Vroeger was het opvolgen van deadlines een stuk lastiger. We hadden geen overzicht, dus het was moeilijk te monitoren waar iemand hulp nodig had. In AdminPulse hebben we nu workflows waarmee we alles makkelijk opvolgen.

Automatisering is geen bedreiging, het is je bevrijding van de administratieve chaos.

Bij AdminPulse zien we dat kantoren die hun kantoorbeheer volledig digitaliseren, meer rust ervaren. Door je software te koppelen (denk aan je kantoorbeheer, je boekhoudpakket, je fiscaal pakket en je documentbeheer), creëer je één bron van waarheid. Geen dubbele invoer meer, maar een vloeiende datastroom.

Zo haal je meer uit je digitale workflow:

Eis digitale aanlevering : Stop met het accepteren van schoenendozen vol papier. Maak het een voorwaarde voor de samenwerking.

: Stop met het accepteren van schoenendozen vol papier. Maak het een voorwaarde voor de samenwerking. Koppel je applicaties : Gebruik software-koppelingen. Als je CRM, je urenregistratie en je facturatie met elkaar praten, bespaar je uren aan overtypwerk.

: Gebruik software-koppelingen. Als je CRM, je urenregistratie en je facturatie met elkaar praten, bespaar je uren aan overtypwerk. Automatiseer je eigen facturatie: Factureer je nog handmatig op basis van losse briefjes? Gebruik AdminPulse om je urenregistratie direct om te zetten in facturen.

3. Regeldruk als kwaliteitsstempel: de Wwft en compliance

Laten we de olifant in de kamer benoemen: de regeldruk is enorm toegenomen. Waar we in 2016 nog wegkwamen met een simpele identificatie, moeten we nu diepgravende klantonderzoeken doen voor de Wwft.

Maar er is een andere manier om hiernaar te kijken. Deze regels dwingen het kantoor naar een hogere standaard. Het kaf wordt van het koren gescheiden. De accountant die zijn zaken op orde heeft, straalt vertrouwen uit. Koen Moonen van Numlock Accountants ziet het belang van een centrale oplossing:

Wij weten veel van onze klanten. Maar die kennis stond verspreid over Word-documenten op de server, aantekeningen in jaarrekeningdossiers en notities in de boekhoudsoftware. Sommige informatie zat zelfs alleen in mijn hoofd en het kostte veel tijd om dat te delen met collega’s. Ik wilde alle kennis vastleggen op één plek waar iedereen alles kon vinden.

Het geheim zit hem in de integratie. Als je Wwft-checks losse taken zijn in een Excel-lijstje, wordt het een blok aan je been. Integreer je het in je standaard workflow, dan wordt het een routineklus die je nauwelijks nog merkt, maar waar je wel de vruchten van plukt tijdens een toetsing.

Compliance is zo geen bureaucratische last, maar een bewijs van jouw professionaliteit.

Slim omgaan met compliance:

Maak het onderdeel van de onboarding: Start het Wwft-onderzoek zodra een klant zich aanmeldt. Maak het proces niet af voordat de checks groen zijn.

Gebruik sjablonen: Gebruik standaard risicoprofielen en vragenlijsten. Je hoeft het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden.

4. De strijd om talent: een nieuwe generatie op de werkvloer

In 2016 vonden we goede mensen via een advertentie of ons netwerk. Vandaag is de arbeidsmarkt een slagveld. Er is een enorm tekort aan personeel, en de generatie die nu de markt opkomt (Gen Z), stelt heel andere eisen aan hun werkgever. Ze willen geen 60-urige werkweek in een stoffig kantoor. Ze willen flexibiliteit, een digitale mindset en zingeving.

Jonge medewerkers willen werken met tools die net zo soepel werken als de apps op hun telefoon. Als zij op jouw kantoor nog met verouderde systemen moeten werken, zijn ze binnen drie maanden weer weg. Sylvanna van Van Graven Finance & Advice merkt dat een modern systeem helpt bij het aantrekken van talent:

Als jij een modern bedrijf bent, vind ik ook dat je moet werken met moderne tools. Dat is precies wat ik nu ervaar met de nieuwste medewerker. Die zegt: ‘Oh, maar dit is een fijn systeem. Dit had mijn vorige werk ook moeten hebben.’

Een moderne kantoorbeheer oplossing is dus niet alleen handig voor je klanten, maar ook je beste recruitmenttool.

Bovendien is de ‘cultuurkloof’ tussen ervaren krachten en jonge instromers een uitdaging. De sleutel is om van elkaar te leren. De ervaren accountant brengt de vakkennis, de jonge medewerker de digitale snelheid.

Tips voor modern werkgeverschap:

Bied flexibiliteit : Faciliteer hybride werken. Zorg dat je software in de cloud staat, zodat je team overal veilig kan inloggen.

: Faciliteer hybride werken. Zorg dat je software in de cloud staat, zodat je team overal veilig kan inloggen. Investeer in bijscholing : Geef je team de ruimte om te leren over nieuwe technologieën zoals AI of data-analyse.

: Geef je team de ruimte om te leren over nieuwe technologieën zoals AI of data-analyse. Focus op output, niet op uren: In 2016 telden we uren. In 2026 tellen we resultaat. Geef je medewerkers de verantwoordelijkheid over hun eigen dossiers.

5. Cybersecurity: van ‘ver-van-mijn-bed’ naar bittere ernst

Tien jaar geleden was een antivirusprogramma en een sterk wachtwoord vaak voldoende. Nu is cybersecurity een topprioriteit op de bestuursagenda. Accountantskantoren zijn een geliefd doelwit voor hackers omdat ze over een goudmijn aan gevoelige data beschikken: BSN-nummers, bankgegevens en winstcijfers.

Een datalek is niet alleen een technisch probleem, het is een vertrouwensbreuk met je klant die je bijna niet meer kunt herstellen. Veiligheid is daarom geen IT-feestje meer, maar de basis van je dienstverlening.

Gelukkig is veilig werken tegenwoordig makkelijker gemaakt door professionele platformen. Door te kiezen voor cloudoplossingen die voldoen aan de strengste certificeringen, besteed je een groot deel van je beveiligingszorgen uit aan experts.

Hoe beveilig je jouw kantoor vandaag:

Gebruik overal 2FA : Twee-factor-authenticatie is niet meer optioneel. Schakel het in voor elk systeem dat je gebruikt.

: Twee-factor-authenticatie is niet meer optioneel. Schakel het in voor elk systeem dat je gebruikt. Train je team : De zwakste schakel is vaak de mens. Leer je medewerkers hoe ze een phishingmail herkennen.

: De zwakste schakel is vaak de mens. Leer je medewerkers hoe ze een phishingmail herkennen. Beperk data-opslag: Bewaar niet meer dan nodig is. Wat je niet hebt, kan ook niet gestolen worden. Gebruik een veilig klantenportaal in plaats van gevoelige documenten via e-mail te sturen.

Conclusie: we kijken vooruit

Hoewel we soms met een glimlach terugdenken aan de rust van 2016, is het nú eigenlijk een prachtig moment om accountant te zijn. Je rol is belangrijker, strategischer en persoonlijker geworden. De techniek is er nu eindelijk om ons écht te ondersteunen, in plaats van dat we de techniek moeten bevechten.

Bij AdminPulse geloven we dat verandering geen obstakel is, maar een kans om te evolueren. We kijken niet achterom naar wat was, maar vooruit naar wat we kunnen bereiken met de juiste tools en de juiste focus.