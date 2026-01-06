Moore DRV en Moore MKW willen definitief samengaan

Dat is de uitkomst van de fusieverkenning die beide kantoren eerder aankondigden. Als de ACM toestemming geeft, dan ontstaat een grote landelijke speler, met ruim 2.500 medewerkers en meer dan veertig vestigingen.

Moore MKW behaalde in 2024 een omzet van € 105,4 miljoen en stond daarmee op plek 12 in de AV Top 50, de plek bleef gelijk aan het jaar ervoor. Moore DRV had samen met De Jong en Laan een omzet van € 267,8 miljoen en kwam daarmee op plek 6 in de Top 50 te staan.

Fusies en overnames

Moore MKW en Moore DRV ondergingen de afgelopen al enkele fusies en overnames. Zo werd de forse omzetgroei bij Moore DRV voor een groot deel gerealiseerd door de aansluitingen van Rijkse accountants en adviseurs, Van Noordenne accountants en Ruitenburg in 2024. Deze aansluitingen zorgden destijds voor een groei van 60,8 procent. Per 1 januari 2025 was bovendien de aansluiting van Brabant Accountants en Adviseurs een feit, ook werd FSV ingelijfd.

Waterland

Die groei werd mede mogelijk gemaakt doordat private equity-partij Waterland in Moore DRV investeerde. Met de fusie gaat dus ook Moore MKW in zee met private equity, daarop werd al eerder gezinspeeld. Moore MKW ontstond in 2024 uit een samengaan van Moore MTH en KroeseWevers, vorig jaar waren er verder geen fusies of overnames binnen dit kantoor te bespeuren.

BDO of nieuwe Moore op nr 5?

Als Moore MKW en Moore DRV samen gaan, dan zouden ze gezamenlijk een hogere positie in de Top 50 kunnen bemachtigen. In de meest recente Top 50 staat BDO op nummer 5, het kan zomaar spannend worden of een nieuwe Moore deze plek vanaf eind dit jaar gaat innemen.

Foto: van links naar rechts Eric Hutten (Moore MKW), Marco du Pré (Moore DRV), Olaf ten Hoopen (Moore MKW) en Marco Utermark (Moore DRV)