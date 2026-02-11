Wetswijziging voorgesteld als reactie op internetconsultatie knelpunten Fonds voor Gemene Rekening

Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van Financiën een nieuw wetsvoorstel opgesteld om de geconstateerde knelpunten weg te nemen. Dit nieuwe wetsvoorstel is wederom ter consultatie opengesteld. In dit wetsvoorstel zijn de door C&B More gesignaleerde aandachtspunten deels verholpen. Hieronder leest u op welke wijze de wetgever de knelpunten probeert weg te nemen.

Wetswijziging verduidelijkt FGR-begrip en introduceert afmeldregeling

Eerder uitten wij onze zorgen over de onduidelijkheid omtrent de gewijzigde definitie van een FGR om te bepalen of sprake is van een zelfstandige belastingplicht in de vennootschapsbelasting. Voor deze definitie werd namelijk aangesloten bij een beleggingsfonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De voorgestelde wetswijziging brengt hier verandering in door een ruimere definitie op te nemen. Voor de FGR-definitie wordt voorgesteld niet langer te verwijzen naar een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve beleggingen in effecten, maar naar het ruimere begrip van een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve beleggingen in effecten, conform de Wft. Dit lost het door ons aangedragen knelpunt maar deels op. Omdat de Wft primair is gericht op toezicht, biedt deze wet ook met de aangepaste definitie geen helder en uitgekristalliseerd beoordelingskader voor de fiscale kwalificatie van een FGR.

De huidige onduidelijkheid ten aanzien van de definitie van een FGR kan bovendien tot gevolg hebben dat een personenvennootschap onbedoeld en ongewenst vennootschapsbelastingplichtig wordt. Dit knelpunt is in het voorstel deels verholpen. In de voorliggende wetswijziging is namelijk een nieuw artikel opgenomen welke een afmeldregeling bevat voor vennootschappen met maximaal twintig participanten. Daardoor kan zelfstandige belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor deze vennootschappen worden voorkomen.

Het nieuwe wetsvoorstel lag tot 2 februari ter consultatie. Het Ministerie van Financiën gaat de reacties beoordelen en zal het voorstel waar nodig aanpassen. Vervolgens zal het wetsvoorstel aan de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd. Invoering van het wetsvoorstel wordt niet eerder dan 2027 verwacht. Tot die tijd kunnen personenvennootschapen zich beroepen op het overgangsrecht zoals wij in een eerder nieuwsbericht reeds schreven.

Martijn van der Kroon is belastingadviseur bij C&B More en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.