‘Salarisprofessional pakt vaker adviesrol’

Meer dan de helft van de salarisprofessionals (55%) geeft aan dat hun functie steeds meer een adviserende rol omvat. Dat blijkt uit het Trendonderzoek van NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, waarin de resultaten van tien jaar Trendonderzoek zijn vergeleken.

Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2016, toen nog slechts een derde (30%) aangaf dat hun werk een adviserende component bevatte.

Automatisering

Door automatisering en AI verdwijnen routinetaken, wat meer ruimte biedt voor strategisch en adviserend werk. Een ruime meerderheid (57%) verwacht dan ook dat AI binnen drie jaar delen van het werk zal overnemen. Een sterk contrast met slechts negen procent in 2016. Deze verschuiving vraagt om nieuwe vaardigheden: 24 procent van de professionals investeert inmiddels in AI- of techtrainingen, of is van plan dit te doen. Tien jaar geleden gebeurde dit nauwelijks: in 2016 investeerde slechts twee procent hierin.

Complexere wet- en regelgeving

Naast een veranderend takenpakket, hebben salarisprofessionals ook te maken met veranderende wet- en regelgeving en toenemende complexiteit daarvan. Het aandeel professionals dat de regelgeving als complex ervaart, steeg van 46 procent in 2016 naar 74 procent in 2025. Als reactie hierop volgt bijna de helft (47%) vaker gespecialiseerde opleidingen om de traditionele administratieve kennis verder uit te breiden.

Ruud van Leeuwen, directeur bij NIRPA: “Als we tien jaar aan ontwikkelingen naast elkaar leggen, wordt het duidelijk hoe snel het vak verandert en hoe divers het takenpakket van de salarisprofessional is geworden. De inzichten laten zien hoe salarisprofessionals zelf naar het vak kijken, waar uitdagingen liggen en hoe die vervolgens overkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door het bijspijkeren van kennis over veranderende wet- en regelgeving of het herinrichten van automatiseren van werkprocessen om de werkdruk te verlichten. Door regelmatig stil te staan bij de veranderingen in het werkveld wordt duidelijk waar werkinhoudelijke aanpassingen gemaakt moeten worden en waar de behoeften en kansen van salarisprofessionals liggen.”