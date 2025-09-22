De mensen achter de loonstrook: in gesprek met Monique Schoenmakers

Het verhaal van ‘loonkoningin’ Monique Schoenmakers. “Zo noem ik mezelf om een beetje glans te geven aan ons vak.”

“Salarisprofessionals zijn geen grijze muizen die je ergens wegstopt achter een bureau! Benut ons goed, we zijn van grote waarde.”

In Nmbrs’ blog-serie De mensen achter de loonstrook vertellen salarisprofessionals wat hen drijft, enthousiast maakt en wat ze meemaken in hun werk. Want vergis je niet: achter de getallen op jouw loonstrookje schuilt een heel verhaal.

Loonkoninin Monique Schoenmakers (40) aan het woord:

De passie voor precisie en logica

“Dit vak en ik — wij matchen heel goed. Ik ben heel nauwkeurig, super-perfectionistisch en als ik cijfers zie, móét ik de logica erachter begrijpen. Dat zijn eigenschappen die in de salarisadministratie goed van pas komen.”

“Het begon al toen ik een jaar of tien was. Ik vond het leuk om op de computer in Excel te werken. In mijn fantasie runde ik een makelaarskantoor, op mijn spreadsheet verschenen de huizen die ik verkocht met de bedragen erbij. Formules berekenden mijn winstmarge. Vooral die formules vond ik interessant. Hoe cijfers verband houden met elkaar, logica krijgen.”

“Zeurderige, precieze mensen”

Het pad naar de salarisadministratie begon voor Monique bij de opleiding tot assistent-accountant. “Daar besloot ik dat ik door zou gaan leren. Met mijn mentor oriënteerde ik me op vervolgopleidingen. De salarisadministratie kwam ter sprake. Hij zei: ‘Dat wil je niet hoor! Daar werken van die heel precieze mensen, die over elk wissewasje zeuren.’ Ik zei het maar niet hardop, maar dacht: ‘Dat past mij eigenlijk wel!’”

“Eerst nam ik nog een baan als assistent-accountant aan. Op mijn sollicitatie bespraken we al dat ik me wilde ontwikkelen als salarisadministrateur. Mijn werkgever wist niet hoe snel hij me moest aannemen, want er was (en is nog steeds) een groot tekort aan salarisadministrateurs.”

Monique haalde haar praktijkdiploma loonadministratie en koos daarna definitief voor een carrière in de salarisadministratie. Jaren later is ze kantoorhouder van GoedOpOrde.nl in Venray.

Op wie of wat vertrouw jij dat je salaris altijd klopt?

“Ik weet dat veel mensen zich niet zo realiseren dat dit echt een vak is. Dat het loon dat je ontvangt, niet slechts de uitkomst is van een geautomatiseerd computerprogramma. In gesprekken met salaris-leken kom ik graag met voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt hoe belangrijk dit werk is. Dan vertel ik bijvoorbeeld over een vriend van me van wie het contract niet werd verlengd, en hoe hij, noch zijn werkgever, wist dat hij recht had op een transitievergoeding. Of ik vraag mijn gesprekspartner of hij weet wat er allemaal op zijn loonstrook staat, wat dat betekent en op wie of wat hij vertrouwt dat dat altijd goed geregeld is. Het belang van salarisadministratie wordt dan altijd snel duidelijk.”

Enerzijds is het exact werk, met een duidelijk goed of fout. Anderzijds is het vak óók altijd in beweging. Dat maakt dat het nooit saai wordt en je altijd wordt uitgedaagd.

Salarisprofessionals zijn als huisartsen

Ook werkgevers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de waarde van salarisprofessionals, merkt Monique. “Terwijl: je wil niet weten wat voor dirt ik op mijn beeldscherm voorbij zie komen. Administratieve puinhopen die tot grote problemen leiden in een organisatie als ze niet tijdig en deskundig worden aangepakt.”

“Een goede salarisprofessional signaleert op tijd waar ondernemers mee te maken krijgen als er iets in hun personeelsbestand verandert. Die kent alle relevante wetgeving. Die adviseert, en verwijst door naar een specialist – een jurist of fiscalist bijvoorbeeld – wanneer de situatie daar om vraagt. Signaleren, adviseren, doorverwijzen; we zijn net huisartsen!”

“Dat vraagt om brede kennis. Ik heb boekhoudkundige kennis, kennis van het arbeidsrecht, het fiscaal recht en het pensioenrecht. Grote bedrijven hebben misschien HR-professionals in dienst en juristen die daar over adviseren, maar de kleine ondernemers waar ik voor werk, waaronder de viswinkel om de hoek, vertrouwen voor al dit soort zaken op hun salarisadministrateur.”

De rust dat alles klopt

Het is voor Monique niet ingewikkeld om tegenover haar (potentiële) opdrachtgevers het belang duidelijk te maken van een goede salarisadministratie. “De rust die je als ondernemer hebt dat alles gewoon klopt, dat je nooit hoeft te vrezen voor een grote belasting- of pensioenaanslag!”

“Maar ook dat je tevreden werknemers hebt, omdat hun loon altijd klopt en omdat je ze met mijn hulp op een slimme manier goede secundaire arbeidsvoorwaarden kan bieden. Dat bevordert dan weer hun productiviteit en loyaliteit, waarmee je in deze krappe arbeidsmarkt als ondernemer het verschil kan maken.”

Uitleggen in plaats van brommen

“Ik heb een sterke eigen visie op het vak”, zegt Monique. “Ik vraag mijn klanten – of eigenlijk is dat mijn voorwaarde – dat ik uiterlijk op de eerste maandag van de maand op de hoogte gebracht wil worden van personele veranderingen. Werkgevers weten meestal al een poosje dat er iemand in of uit dienst treedt. Maar als je geen voorwaarden stelt, geven ze dat allemaal pas op de deadline door, waardoor je piekdrukte krijgt op het moment van de loonrun. Op deze manier voorkom ik dat.”

“Het vraagt lef om streng te zijn voor je klanten, maar nu ik het werk op deze manier een beetje naar mijn hand heb gezet, heb ik een super-relaxed werkleven, ook al bedien ik zo’n 120 klanten.”

En zó streng is Monique nu ook weer niet. “Ik beweeg aardig mee met mijn opdrachtgevers. Ik voel goed aan waar hun behoeftes liggen, welke communicatiestijl het beste bij ze past. Goed communiceren wordt in dit vak vaak over het hoofd gezien. In die zin had die mentor van mij gelijk: er zitten wel wat brompotten tussen de salarisprofessionals. Die botweg tegen hun klanten zeggen: ‘Zo doen we het, want zo werkt het nu eenmaal.’ Ik denk dat het anders kan. Dat het belangrijk is om je keuzes en adviezen goed te verklaren. Ik zet altijd uiteen welke scenario’s er zijn en wat voor gevolgen bepaalde keuzes – bijvoorbeeld rondom verlof, personeelsovername of het aanbieden van een telefoon – op de korte én lange termijn hebben.”

1.400 salarisprofessionals in één appgroep

Monique praat veel over het vak. Op LinkedIn, in podcasts en in de door haar begonnen whatsappgroep voor salarisadministrateurs, die vleugels heeft gekregen. “De bedoeling van die appgroep was om met een paar vakgenoten te sparren. Hoewel we aan allerlei wet- en regelgeving gebonden zijn, blijven veel salariszaken vatbaar voor interpretatie. Regelmatig voel ik de behoefte om een casus voor te leggen aan andere salarisprofessionals. Even horen hoe die ander de situatie zou aanpakken.”

Kennelijk hadden meer vakgenoten die behoefte, want de groep kent inmiddels 1.400 leden. Er zijn subgroepen ontstaan, bijvoorbeeld een over salarisadministratiesoftware en een over arbeidsrecht. “Elke vraag in de groep wordt nu in een paar minuten beantwoord.”

Rechtlijnig werk dat toch nooit saai wordt

Dit is de ‘leuke dualiteit’ van het salarisvak: “Enerzijds is het exact werk, met een duidelijk goed of fout. Er zijn wetten die precies voorschrijven: als dit aan de hand is, dan moet dat gebeuren. Als je dat prettig vindt, kan ik dit beroep van harte aanbevelen. Anderzijds is het vak óók altijd in beweging. Dan komen er vanuit Den Haag weer nieuwe regels aan die hun uitwerking hebben op salaris en uitkeringen. Verruimd ouderschapsverlof bijvoorbeeld, andere reiskostenregelingen of vergoedingen voor thuiswerkers. Dat maakt dat het nooit saai wordt, je altijd uitgedaagd wordt.”

Je ziet dat in dit werk aardig wat geautomatiseerd wordt. Een prima ontwikkeling wat mij betreft. Maar in hetzelfde tempo beweegt de politiek. Het is dus aan jou als salarisprofessional om on top of your game te blijven. Wie dat doet, krijgt echt eer voor zijn werk.

Monique Schoenmakers, kantoorhouder Venray bij Goedoporde.nl

