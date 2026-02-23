Masterclass Nyenrode vertaalt ESG naar strategie en waardecreatie

ESG wordt steeds bepalender voor de koers van veel bedrijven. Toch zien organisaties het nog vaak als een verplicht nummer en missen ze de vertaalslag van rapportage naar resultaat. De Masterclass ESG: Sturen, Rapporteren & Besluiten van Nyenrode Business Universiteit helpt professionals om Environmental, Social & Governance stevig te verankeren in hun strategie, als hefboom voor maatschappelijke impact én waardecreatie.

Sinds 2024 stimuleert Europese wetgeving bedrijven om transparanter te zijn over hun duurzaamheidsbeleid. De invoering verloopt stap voor stap. Daardoor staat vooral voor kleinere organisaties niet de verplichting centraal, maar juist de kans om ESG strategisch in te zetten. Organisaties die daar nu al op inspelen versterken hun wendbaarheid, reputatie en langetermijnwaarde. Zo groeit ESG uit van rapportagethema tot onderdeel van de koers van de organisatie.

Pelle de Laaf, Head of Finance & Reporting bij de Johan Cruijff ArenA, volgde de Masterclass in 2023 en verweefde die ‘ESG-manier van denken’ met zijn financiële DNA. “De opleiding leerde me dat je ESG er niet een beetje bij doet, maar je gebruikt het als bron voor innovatie en winstgevendheid. Als ESG je geen waarde oplevert, dan blijft het wringen. Maar als een initiatief zichzelf kan dragen, dan hoef je de boardroom en je stakeholders niet meer te winnen voor het idee.”

Sturen met data én dialoog

Een van de pijlers in het programma is Governance: hoe vertaal je duurzaamheidsinformatie naar overtuigende argumenten aan de bestuurstafel? Een belangrijke mindset voor De Laaf was: ‘transparant rapporteren: niet omdat het moet, maar omdat het beter stuurt’. “Goede data laten zien wat duurzaamheid oplevert en waarom het relevant is voor de toekomst.” Hij ziet dat veel bedrijven daar nog zoekend in zijn. “Duurzaamheid staat dan wel keurig in de spreadsheets, maar is nog los van de strategische keuzes. Maar je moet het gesprek wel voeren in de boardroom: over risico’s, kansen en richting. Dáár zit het verhaal achter de cijfers.”

Bij Nyenrode leerde De Laaf Governance zien als hét bestuurlijke fundament onder de andere ESG-onderdelen. “Als je goed inricht hoe je beslissingen neemt, verantwoording aflegt en draagvlak creëert, worden Social en Environment vanzelf structurele onderdelen van je strategie.”

Groene energie als businesscase

De Johan Cruijff ArenA werkte al enkele jaren aan een innovatief energieproject: één megabatterij samengesteld uit 148 gebruikte Nissan-accu’s, die zonne-energie van het stadiondak opslaat. Na de Masterclass hielp De Laaf om van dit technische project een winstgevende businesscase te maken. “Door beter te sturen op data en rendement, levert de batterij nu niet alleen groene stroom maar ook financieel voordeel. Tijdens piekmomenten gebruiken we onze eigen energie, en op andere momenten ondersteunen we het net. “Dat past bij onze visie”, zegt De Laaf. “Door slim te sturen op energieverbruik besparen we tonnen aan kosten, verlagen we onze CO₂-uitstoot en versterken we de betrouwbaarheid van de infrastructuur.”

Gedrag en cultuur als versneller

Het Nyenrodeprogramma hielp De Laaf ook scherper kijken naar de sociale pijler van ESG. “Duurzaamheid gaat niet alleen over CO₂-uitstoot en droge cijfers”, zegt hij. “Het gaat ook over gedrag, cultuur en samenwerking. Onze teams formuleren hun eigen duurzaamheidsdoelen en vieren hun successen. Dat eigenaarschap zorgt dat duurzaamheid leeft. Niet omdat het moet, maar omdat mensen het willen.”

Naast inclusie en toegankelijkheid staan leerplekken voor studenten en samenwerking met de wijk hoog in het vaandel bij ‘De ArenA’. “Als je wil dat mensen trots zijn op wat je doet, moet je die verbinding actief zoeken. Dat maakt ons sterker als organisatie.”

Van deelnemer naar docent

Tijdens het programma vond De Laaf vooral de colleges van hoofddocent René Orij inspirerend. “Hij koppelde theorie voortdurend aan de actualiteit. Bij een case over een energiebedrijf dat worstelde met CO₂-reductie, vroeg hij bij elke stap: wat zou zoiets voor jouw organisatie betekenen? Daardoor ga je intensiever nadenken over je eigen praktijk.”

Na zijn deelname werd De Laaf gevraagd zijn ervaringen te delen in een volgende Masterclass. “Ik gaf een presentatie over onze aanpak in ‘De ArenA’. Enkele maanden later verzorgde ik een gastcollege met praktijkvoorbeelden, en inmiddels doe ik dat in elk programma.” Die wisselwerking noemt hij de kracht van Nyenrode. “De theorie wordt direct verbonden met de praktijk. Je leert niet alleen over rapportagestandaarden of wetgeving, maar vooral hoe je mensen en bestuurders meekrijgt. Daarmee maak je het verschil tussen beleid op papier en verandering in de praktijk.”

Waardevol netwerk

De Laaf onderhoudt nog altijd contact met oud-deelnemers. “Dat netwerk is goud waard, zeker als je in je organisatie een van de drijvende krachten achter duurzaamheid bent. Het is waardevol om te kunnen klankborden met mensen in vergelijkbare functies, maar vanuit een andere organisatie naar dezelfde vraagstukken kijken.” Onlangs gaf hij in Milaan een college over duurzaamheid in de sport. “Bijzonder om te doen”, zegt hij. “Wat ik bij Nyenrode heb geleerd, helpt me nog steeds om het gesprek over duurzaamheid met overtuiging te voeren – binnen en buiten de organisatie.”

Vooruitkijken

Voor De Laaf is duurzaam ondernemen geen fase, maar een manier van denken. “De trein is vertrokken”, zegt hij. “Het gaat niet meer om de vraag óf je instapt, maar hoe.” Duurzaamheid vraagt volgens hem om continu leren, verbeteren en bijsturen. “Wat ik bij Nyenrode heb meegekregen, geef ik nu graag door, zodat anderen niet instappen omdat ze moeten, maar omdat ze willen.” Wie ook wil leren hoe je duurzaamheid structureel verankert in strategie en besluitvorming, vindt in de Masterclass ESG: Sturen, Rapporteren & Besluiten de kennis en inspiratie om dat in de eigen organisatie toe te passen.

