Ziekte tijdens proeftijd

Een klant belt: “Nieuwe medewerker is ziek in de proeftijd. Mogen we stoppen, of moeten we loon doorbetalen?” Hieronder de hoofdregels en waar het vaak misgaat.

Wat houdt de proeftijd precies in?

Tijdens de proeftijd mogen werkgever en werknemer het contract direct beëindigen, zonder reden. De proeftijd is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd in contract of cao (art. 7:652 BW).

Maximale duur:

1 maand bij een tijdelijk contract korter dan 2 jaar

2 maanden bij een vast contract of tijdelijk contract van 2 jaar of langer

De proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn. Is de proeftijd te lang of niet goed vastgelegd, dan is deze nietig en gelden de normale ontslagregels (zoals opzegtermijn en ontslagbescherming).

Wat betekent ziekte tijdens de proeftijd voor de werkgever?

Ziekte verandert de basisregels niet, maar je moet wel zorgvuldig handelen.

Ziekmelding en eerste stappen

Ziekmelding volgens de bedrijfsregels, en vastleggen in het dossier

Je mag alleen vragen naar de verwachte duur van het verzuim, niet naar oorzaak of klachten

Bedrijfsarts of arbodienst inschakelen als dat volgens het verzuimprotocol moet

Loondoorbetaling

Zolang het contract loopt, geldt loondoorbetaling van minimaal 70% (soms 100% via cao). Beëindig je het contract binnen de proeftijd, dan stopt de loonverplichting op de einddatum.

Proeftijd verlengen kan niet

De proeftijd wordt niet verlengd door ziekte. Alleen bij een aantoonbaar andere functie kan een nieuwe proeftijd soms.

Beëindigen tijdens ziekte

Beëindigen binnen proeftijd mag, maar ziekte mag nooit de reden zijn (discriminatie en goed werkgeverschap).

Toelaatbare redenen: geen match, onvoldoende aansluiting, geen vertrouwen in voortzetting. Praktisch: leg intern kort vast waarom je stopt en houd de bevestiging neutraal: “beëindiging binnen proeftijd”, zonder verwijzing naar ziekte.

Goed werkgeverschap tijdens de proeftijd

Ook in de proeftijd geldt goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Denk aan:

Niet op de eerste ziektedag stoppen zonder gesprek

Rustige, duidelijke communicatie

Loon correct doorbetalen tot de einddatum

Administratieve stappen op tijd (zoals melding bij arbodienst) Snel en betrouwbaar antwoord op arbeidsrechtelijke vragen?

