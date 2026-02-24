Accountantsonderzoek naar financiën splijt Veluwse kerkgemeente

De kerkenraad van Driedorp mag van de rechter een eigen accountantsonderzoek laten doen naar de financiën van de kerkgemeente. De kwestie verdeelt het kleine buurtschap op de biblebelt.

Driedorp ligt vlakbij Nijkerk en telt als buurtschap zo’n 340 inwoners en een benzinestation annex fietsenmaker. Leden van de Vrije Hervormde Gemeente van Driedorp hebben elkaar inmiddels al voor de derde keer getroffen in de rechtbank – de laatste keer stond een accountantsonderzoek naar de geldzaken van de gemeente centraal.

Predikant drie keer ontslagen

Vorig jaar ontstond opschudding toen predikant Willem Jan op ’t Hof werd ontslagen door de kerkenraad, maar dat stuitte op verzet van de gemeente. De rechter draaide dat ontslag in de zomer terug. Begin dit jaar volgde een derde ontslagpoging, maar kort daarna overleed de predikant.

Hoe werden de rechtszaken betaald?

Daarmee was het conflict nog niet ten einde, want er was ondertussen een bemiddelingscommissie benoemd die eind vorig jaar oordeelde dat Van Ree Accountants moest gaan kijken hoe de hoge juridische kosten van de rechtszaken eigenlijk door het bestuur van de gemeente zijn betaald. Binnen de Stichting Evangelisatie Driedorp, die de financiën van de kerkgemeenschap beheert, ontstond onenigheid over hoe dat onderzoek moet worden uitgevoerd.

Eigen onderzoek

Er volgde weer een gang naar de rechter. De voorzitter van het stichtingsbestuur eiste samen met 25 gemeenteleden dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens het voorstel van de bemiddelingscommissie. Twee andere leden van het stichtingsbestuur hebben echter al opdracht gegeven voor een eigen onderzoek door een andere accountant, gesteund door de kerkenraad. In dat onderzoek hebben de eisers geen vertrouwen.

De rechter in Arnhem ziet echter geen bezwaren bij dat andere onderzoek: de stichtingsvoorzitter moet daaraan dus meewerken. De uitspraak zal volgens het Nederlands Dagblad weinig onrust wegnemen, omdat ongeveer de helft van de gemeente zich tegen de kerkenraad en het stichtingsbestuur heeft gekeerd.

Bron: rechtspraak/Nederlands Dagblad