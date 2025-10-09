Chaos bij Amerikaanse Belastingdienst door gedeeltelijke ‘shutdown’

De Amerikaanse Belastingdienst (IRS) heeft woensdag de helft van zijn medewerkers met onbetaald verlief gestuurd als gevolg van de begrotingsruzie tussen Democraten en Republikeinen.

In een bijgewerkt noodplan kondigde de IRS aan meer dan 34.400 van haar 74.300 werknemers naar huis te sturen. Oorspronkelijk leek de dienst, dankzij financiering uit de Inflation Reduction Act van 2022, gespaard te blijven van de gevolgen van de shutdown. Dit geld bleek echter maar voor vijf werkdagen te zijn. Aangezien er geen einde lijkt te komen aan de impasse die op 1 oktober begon, moest de dienst alsnog ingrijpen.

“Er komen aangiftes binnen,” zegt Maria Ramos, hoofd van de vakbond NTEU in Austin, Texas, waar ze werkt in de afdeling die papieren belastingformulieren verwerkt. “Maar er is niemand om ze te verwerken.” Ramos werd zelf ook naar huis gestuurd na uren te hebben gewacht op het kantoor.

Verwarring alom

De communicatie over wie wel en niet moest werken verliep rommelig, aldus nieuwsmedium CNN. In Kansas City beschreef vakbondsleider Shannon Ellis “enorme verwarring” op woensdagochtend. Een alarmsysteem, normaal gesproken gebruikt voor weerswaarschuwingen, stuurde een bericht rond waarin medewerkers werden meegedeeld dat ze waren ‘gefurloughd’. Kort daarna belden managers echter om te zeggen dat bericht te negeren en “gewoon door te werken”. Tot laat in de middag wisten sommige werknemers nog steeds niet wat hun status was.

De verwarring werd vergroot door een derde categorie: “vrijgestelde” werknemers die wél doorwerken en wél worden uitbetaald. Het is onduidelijk waar dit geld vandaan komt. Het IRS-noodplan stelt dat bijna alle 39.870 werknemers die blijven werken, worden betaald met “middelen anders dan de gebruikelijke overheidskredieten”.

Anders dan eerdere shutdowns

Vakbondsleiders maken zich zorgen over de impact op de werkzaamheden. Volgens hen worden deze keer functies naar huis gestuurd die tijdens eerdere shutdowns als essentieel werden beschouwd. “We waren al onderbezet na maanden van ontslagen en vertrek,” aldus Ellis. “Nu dit.”

In Memphis, waar het grootste deel van het personeel naar huis is gestuurd, bevestigt vakbondsleider Gibson Jones dit beeld. “Personeel van de klantenservice werd tijdens eerdere shutdowns op de Memphis-campus niet met verlof gestuurd. Deze keer is de overgrote meerderheid naar huis gestuurd.” Jones wijst op een paradox: “We zitten in een shutdown om geld, en de mensen die meer geld voor de schatkist kunnen innen, zijn naar huis gestuurd.”

Gevolgen voor belastingbetalers

De gevolgen voor belastingbetalers zullen naar verwachting direct merkbaar zijn: langere wachttijden aan de telefoon en vertragingen in de verwerking van aangiftes en teruggaven. Dit is vooral problematisch met het oog op de deadline van 15 oktober voor burgers die een verlenging hadden aangevraagd voor hun aangifte.

Ondertussen heerst er ook onduidelijkheid over de regels voor het essentiële personeel dat wel moet blijven werken. In Atlanta kregen werknemers tegenstrijdige instructies over het opnemen van verlof. Sommige interne berichten, ingezien door CNN, stelden dat afwezigheid – zelfs voor geplande operaties – zou worden behandeld als “zonder verlof afwezig” (AWOL), wat ontslag tot gevolg kan hebben. Tijdens een personeelsbijeenkomst leek het hoofd van het kantoor hier echter niet van op de hoogte.

Bron: CNN