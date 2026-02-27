Kamer wil verliezen kunnen verrekenen in aangepaste box 3

De Tweede Kamer wil dat de belasting op vermogensrendement wordt aangepast, zodat verliezen in een voorgaand jaar kunnen worden verrekend. Een motie van ChristenUnie en JA21 met die oproep werd aangenomen door een meerderheid van de Kamer.

Ook coalitiepartij VVD stemde voor deze aanpassing van de nieuwe vorm van box 3. De wet voor de nieuwe vermogensrendementsheffing is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog wel door de Senaat.

Verliesverrekening

Bij een eerder debat over de wet had JA21 een aanpassingsvoorstel gedaan om voor deze zogenoemde carry-back te zorgen. Dat voorstel werd toen weggestemd, net als alle andere aanpassingen die Kamerleden voorstelden. Dit was onder meer omdat aanpassingen extra geld kosten en de wet snel klaar moest zijn, vond de toenmalige staatssecretaris van Financiën.

VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) kondigde woensdag aan dat het kabinet toch nog wil gaan sleutelen aan de wet die het werkelijke rendement op vermogen moet gaan belasten vanaf 2028.

Motie

De motie van Eerdmans en Bikkers ‘dat het belasten van werkelijke rendementen in box 3 bij sterk fluctuerende inkomsten kan leiden tot onevenwichtige belastingdruk over de tijd’, en ‘dat stelselconsistentie en evenwichtige heffing over meerdere jaren gebaat zijn bij een vergelijkbare systematiek’. Daarom wordt het kabinet verzocht ‘in te zetten op achterwaartse verliesverrekening

van ten minste één jaar in het nieuwe box 3-stelsel en daarbij zo nodig aanvullende dekkingsopties in het brede vermogensdomein aan de Kamer voor te leggen, en de Kamer uiterlijk bij voorjaarsnota een

voorstel voor te leggen,’ De motie is hier te vinden.

Kritiek Kamer

Oppositiepartijen JA21, ChristenUnie en BBB leverden wel kritiek op de draai van het kabinet om alsnog het wetsvoorstel aan te passen. De fractievoorzitters van die partijen deden hun beklag bij VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans die de keuze van het kabinet verdedigde.

Verschillende partijen hebben tijdens het debat over de wet aanpassingen voorgesteld, maar die werden door het toenmalige demissionaire kabinet afgewezen. De wet zou namelijk snel klaar moeten zijn en aanpassingen mochten ook geen extra belastinggeld kosten.

Mirjam Bikker (CU) wil weten hoe de VVD de eventuele aanpassing wil betalen, Brekelmans had daar vooralsnog geen antwoord op. “We gaan nu de wet tegen het licht houden, er is nog geen concreet voorstel.”

JA21, ChristenUnie en BBB stemden tegen het wetsvoorstel. Partijen die voor stemden deden dat vooral omdat er niet echt alternatieven waren. JA21-voorman Joost Eerdmans hekelt dat “veel ophef” nodig was voordat het kabinet de wet wil herzien. Henk Vermeer (BBB) noemt de gang van zaken “schandalig”. Hij zegt: “we hebben hier meer dan anderhalf jaar over gedebatteerd. Alle argumenten zijn al voorbijgekomen!” Brekelmans herhaalt dat “de zorgen die door u en anderen zijn geuit” nu alsnog bekeken worden.

(ANP/AV)