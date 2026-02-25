Heinen grijpt in: nieuwe box 3-belasting gaat toch op de schop

Minister Heinen (Financiën) zegt dat er bij de nieuwe vermogenstaks ’iets gewoon niet goed is gegaan’ en kondigt aan dat hij ingrijpt. Dat meldt hij nog voordat de Eerste Kamer de wet heeft behandeld, terwijl de Tweede Kamer er slechts anderhalve week geleden met frisse tegenzin mee akkoord ging.

Het nieuwe box 3-stelsel was nodig nadat de Hoge Raad de oude spaartaks had afgekeurd. De tussenoplossing, die tot stand kwam onder het vorige kabinet, levert jaarlijks ruim 2 miljard euro minder op.

Veel kritiek op het nieuwe systeem richt zich op de heffing over winsten die nog niet zijn verzilverd, bijvoorbeeld bij aandelen die in waarde zijn gestegen maar nog niet zijn verkocht. Critici vrezen dat belastingplichtigen hun beleggingen moeten liquideren om de Belastingdienst te betalen.

Heinen zegt nu dat de wet, die hij zelf mede opstelde, ’gewoon niet deugt’: „Ik denk dat hier gewoon iets niet goed is gegaan. We dachten dat er een compromis was waarin alle plussen en minnen waren afgewogen.” Hij voegt eraan toe: „Er is veel kritiek geweest, daar zijn we ook niet doof voor. Dus ik ga nu ingrijpen en vind dat de wet moet worden aangepast.”

Verliesverrekening

Een van de mogelijke aanpassingen betreft verliesverrekening: het zou belastingplichtigen moeten toestaan beleggingsverliezen in latere jaren te verrekenen, iets wat momenteel niet kan. „Als het gaat om die verliesverrekening, daar is de nodige kritiek op en ik vind die kritiek terecht”, aldus Heinen. Over andere aanpassingen wil de minister voorlopig geen uitspraken doen.

Miljarden

De minister heeft nog geen concreet voorstel en wil de aanpassingen doorvoeren in overleg met de beide Kamers. Lastig punt daarbij blijft dat aanpassingen van de wet kunnen leiden tot minder belastingopbrengsten. ‘Het gaat om miljarden, en die moeten wel betaald worden’. Met welke voorstellen hij de opbrengst gelijk denkt te kunnen houden, is nog niet bekend.

Volgens Heinen ‘hebben we nog even de tijd’ omdat de wet pas in 2028 ingaat. Maar eerder waarschuwden banken en verzekeraars, die de informatie aan de fiscus moeten aanleveren, dat ze al op korte termijn duidelijkheid moeten hebben. Zonder die duidelijkheid krijgen ze hun systemen niet tijdig aangepast.

“Ongepast”

Het is opvallend dat Heinen deze mededeling doet, omdat staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66) formeel verantwoordelijk is voor box 3. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver noemt het optreden van Heinen „ronduit ongepast” en constateert dat de minister buiten zijn eigen portefeuille treedt. „Dit hoort wat mij betreft niet bij de nieuwe politieke cultuur die we nastreven”, aldus Klaver. Heinen benadrukte dat hij Eerenberg „niet voor de voeten wil lopen”.