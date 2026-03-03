‘Wat efficiëntie écht betekent voor accountants: overzicht en ‘in control’

In minder tijd meer werk verzetten met minder mensen’. Dat idee klinkt logisch, maar het biedt geen antwoord op de uitdagingen waar kantoren nu voor staan: een beperkte instroom van nieuw talent en een groeiende uitstroom van ervaren krachten.

Efficiëntie betekent voor accountants continuïteit in het werk en de onderneming zelf; controle, overzicht en voorspelbaarheid in de dagelijkse praktijk. ‘Ons werk is een aaneensluitend proces, dat raakt nooit volledig af per dag,’ vertelt Astrid van der Vis, directeur bij Rekenmaatje. ‘Overwerken heeft voor ons daarom geen nut. Dat doen we gewoon niet.’

Filip van Vlem, managing director van AdminPulse, herkent dit: ‘Kantoren hebben vooral behoefte aan duidelijke workflows, grip op het werk en een pragmatische aanpak van software: technologie die kalmte creëert in drukke periodes en het plezier terugbrengt in de job van accountants.’

Van boekhouder naar adviseur

Die controle en voorspelbaarheid zijn essentieel om het vak aantrekkelijk te houden. Want het beroep lijkt minder aantrekkelijk onder de jongere generatie. Twee derde van de accountantskantoren ervaart een tekort aan personeel, blijkt uit de Conjunctuurenquête van het CBS. Technologie kan het tij keren, meent Van Vlem. ‘Omdat je direct beschikt over de cijfers, zit je aan de strategische kant van het ondernemen. Je bent sparringpartner. In mijn ogen is het een supermooi beroep, je kunt echt impact maken.’ De rol van de accountant verandert van boekhouder naar adviseur. ‘Hoe kan de ondernemer zijn bedrijfsvoering optimaliseren? Wat is de volgende stap in de groei?’ zegt Van Vlem. ‘Daar heeft hij een raadsman voor nodig en dat is de rol die je als accountant kunt vervullen. Ook omdat technologie steeds meer inzichten biedt.’

De taal van de accountant

Die visie op efficiëntie is precies waarom AdminPulse is gebouwd. Niet als nóg een innovatieve tool, maar als software die aansluit op hoe accountants écht werken. ‘Onze kantoorsoftware helpt het overzicht te houden,’ legt Van Vlem uit. ‘We geven inzicht: wat er vandaag, morgen en volgende week moet gebeuren. Waardoor er ruimte ontstaat om met de klant in gesprek te gaan over kansen voor hun onderneming.’ Dat is ook wat Van der Vis terugziet in de praktijk. ‘AdminPulse is enorm intuïtief. Functies zoals de recent geopende relaties en de taaksjablonen tonen dat AdminPulse echt onze taal spreekt.’ Die combinatie van overzicht en controle zorgt ervoor dat Rekenmaatje kan blijven groeien zonder de druk op het team te verhogen.

