Verkeerd beeld van het vak draagt mogelijk bij aan tekort bij Big 4

Het groeiende tekort aan accountants, vooral bij de Big 4-kantoren, wordt vaak verklaard door hoge werkdruk, strenge opleidingseisen en uitstroom onder jonge medewerkers. Maar nieuw onderzoek van Tilburgse economen wijst op een onderbelichte oorzaak: studenten hebben structureel een te negatief beeld van het werk.

Volgens het onderzoek is het accountantsberoep in de praktijk afwisselender, inhoudelijk uitdagender en autonomer dan veel studenten vooraf denken. Die mismatch tussen verwachting en werkelijkheid verkleint de kans dat studenten überhaupt voor accountancy kiezen, en dat kan het personeelstekort verder aanjagen.

De onderzoekers analyseerden enquêtegegevens van 344 business- en accountancystudenten en 161 junior accountants, werkzaam bij zowel Big 4-kantoren als middelgrote accountantsorganisaties.

Uit de resultaten blijkt dat studenten het werk van junior accountants systematisch negatiever inschatten dan het daadwerkelijk wordt ervaren. Vooral bij de Big 4 is de kloof groot: studenten hebben daar een duidelijk pessimistischer beeld van het werk dan bij middelgrote kantoren.

Dat is opvallend, omdat juist de Big 4 al jaren relatief meer moeite hebben om nieuw talent aan te trekken en te behouden. Het onderzoek suggereert dat niet alleen werkdruk of regelgeving, maar ook beeldvorming een rol speelt in de krapte op de arbeidsmarkt.

Misverstanden

Studenten verwachten dat het werk vooral routinematig en compliance-gedreven is, met weinig autonomie en veel overuren. ‘Junior accountants laten een ander beeld zien’, zegt onderzoeker Bart Dierynck. ‘Zij ervaren juist meer intellectuele uitdaging, meer klantcontact en meer zelfstandigheid dan studenten verwachten. Ook blijkt het werk minder repetitief dan vaak wordt gedacht.’

Realistische informatie

Accountantskantoren investeren al jaren in voorlichting via gastcolleges, carrièrebeurzen en netwerkborrels. Het onderzoek laat zien dat deze conventionele wervingsactiviteiten nauwelijks helpen om het beeld van studenten realistischer te maken. Alleen in-house days, waarbij studenten daadwerkelijk een kijkje nemen binnen het kantoor, blijken enig effect te hebben.

Volgens de onderzoekers wijst dit op een fundamenteel informatieprobleem: studenten baseren hun beeld van het beroep op onvolledige of vertekende informatie.

De onderzoekers pleiten daarom voor nieuwe benaderingen, zoals het integreren van realistische praktijkvoorbeelden in het onderwijs, nauwere samenwerking tussen universiteiten en beroepsorganisaties, en effectiever gebruik van sociale media om studenten te bereiken.

Het onderzoek ‘The Expectations-Reality Gap in Auditing: A Comparison of Student Expectations and Auditor Experiences’ is verschenen bij Accounting Horizons. Auteurs zijn Bart Dierynck, Claudia Marangoni, Lobke Weijers (Tilburg University), en Christian Peters (University of Wisconsin-Madison).