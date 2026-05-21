Deloitte UK verhoogt bonussen en salarissen

Deloitte verhoogt de bonussen, salarissen en het aantal promoties voor medewerkers in het Verenigd Koninkrijk. Het accountants- en advieskantoor verwacht de winstdoelstellingen voor het lopende boekjaar te overtreffen, mede dankzij de groeiende vraag naar AI-gerelateerde dienstverlening.

Topman Richard Houston maakte bekend dat de bonuspot met 14 procent stijgt. De salarissen gaan gemiddeld met 4,2 procent omhoog, tegenover 2,9 procent vorig jaar. Daarnaast promoveert Deloitte vanaf juni ongeveer 6.000 medewerkers aan het begin van het nieuwe boekjaar. Dat is 28 procent van het personeelsbestand en een kwart meer dan een jaar eerder.

Kunstmatige intelligentie

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times profiteert Deloitte van de snelle opmars van kunstmatige intelligentie bij klanten. Vooral advies over AI-toepassingen, deals en weerbare toeleveringsketens zorgt voor extra omzetgroei. Binnen de accountancy- en adviessector zorgt AI tegelijk voor groei én druk op werkgelegenheid. Kantoren investeren steeds meer in AI-diensten en automatisering, terwijl administratieve werkzaamheden vaker door technologie worden overgenomen. Ook andere Big Four-kantoren zetten stevig in op AI. PwC kondigde eerder aan zijn consultancyactiviteiten wereldwijd verder te standaardiseren met behulp van kunstmatige intelligentie. EY meldde in april juist extra AI-specialisten te willen aannemen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

De positieve vooruitzichten volgen op een moeilijker jaar voor Deloitte. Het kantoor meldde eerder in 2025 een omzetdaling van 1 procent, de eerste terugval in meer dan vijftien jaar. Vooral de consultancytak had last van uitgestelde investeringen door klanten. Houston verwacht dat Deloitte de winstdoelen haalt dankzij hogere tarieven en een efficiëntere inzet van personeel. Daarbij maakt het kantoor ook gebruik van zogenoemde ‘delivery centres’: ondersteunende vestigingen in goedkopere offshorelocaties.