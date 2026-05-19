Big Four in Engelstalige landen zoeken vaker AI-specialisten dan auditors

Bij de grote internationale accountantskantoren verandert langzaam maar zeker de samenstelling van vacatures. Waar audit jarenlang de standaard instroomroute was, komt een groter deel van de werving nu uit bij functies rond data en AI.

Uit een analyse van de Financial Times, gebaseerd op ruim 50.000 vacatureteksten van Deloitte, EY, KPMG en PwC in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland, blijkt dat in 2025 bijna 7 procent van de vacatures AI-kennis vraagt. Auditfuncties komen uit op iets minder dan 3 procent. In 2022 lag het aandeel AI-vacatures nog onder de 2 procent.

Personeelstekort blijft de achtergrond

Ook in Nederland hebben accountantskantoren moeite om vacatures te vullen. ING meldde eerder dat bijna twee derde van de accountantskantoren begin 2025 met personeelstekorten te maken had. Om die tekorten op te vangen en efficiënter te werken worden digitale tools vaker ingezet voor taken zoals documentverwerking, het signaleren van afwijkingen en het analyseren van grote datasets.

Andere profielen op de arbeidsmarkt

Uit cijfers van IDC bleek al dat twee derde van de Nederlandse accountantsorganisaties AI inmiddels gebruikt of test. Een deel van de organisaties breidt dat gebruik verder uit. Wel zegt een kleiner deel dat het nog moeite heeft om medewerkers klaar te stomen voor die ontwikkeling.

De FT ziet in de vacaturedata van de Big Four nieuwe functies terug zoals machine learning engineers en specialisten in generatieve AI. Sommige functies zijn technisch, met nadruk op programmeerwerk. Andere gaan juist over het toepassen van AI in audit en advies. In een deel van de vacatures worden beide werelden gecombineerd. In die functies gaat het dan bijvoorbeeld om mensen die begrijpen hoe controlewerk werkt en tegelijk kunnen meewerken aan tools die dat werk ondersteunen.

Audit verandert van rol

AI wordt vaker ingezet om patronen te vinden in grote hoeveelheden data of om afwijkingen zichtbaar te maken. De beoordeling van die signalen blijft voorlopig bij de accountant liggen. In een wereldwijd onderzoek van IDC en Caseware zegt 64 procent van de respondenten dat AI-uitkomsten altijd gecontroleerd moeten worden wanneer die worden gebruikt voor professionele oordeelsvorming.

Geen harde scheidslijn

De FT-cijfers gaan over vacatureteksten, niet over ingevulde banen. Maar wat wel zichtbaar wordt is een andere samenstelling van de vraag. Naast accountants worden vaker mensen gezocht die vakkennis combineren met data en technologie. Wat dat precies betekent voor de instroom in het vak en de inrichting van teams, is op dit moment nog niet bekend.