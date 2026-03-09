Binnenkort ook een Moore-vestiging in Tilburg

Van Luxemborg en De Kok sluit zich aan bij Moore DRV. Het kantoor heeft twee vestigingen: een in Tilburg en een in Dongen, die handelt onder de naam Accountantskantoor Janssen.

Met de aansluiting van accountants- en advieskantoor Van Luxemborg en De Kok krijgt Moore DRV een vestiging in een tweede universiteitsstad in Noord-Brabant. Het past in de strategie van Moore om aanwezig te zijn in alle belangrijke steden en vooral de steden met een universiteit en hogeschool.

Van Luxemborg en De Kok kiest voor aansluiting bij Moore DRV vanwege het lokale ondernemerschap in combinatie met de innovatieve werksystemen en -processen, de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers en het full service-concept voor klanten. De fiscale praktijk wordt versterkt en er komt een groter aanbod van specialistische diensten beschikbaar.

Bij de vestigingen van Van Luxemborg en De Kok werken 60 personen. De leiding van de vestigingen blijft in handen van Albert Verschure, Edwin Bink, Henry Corsten, John Verspeek en Siddha Olde Juninck.