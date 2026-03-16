Weer aanhoudingen wegens bpm-fraude: schade loopt in de miljoenen

De aanhoudingen vonden plaats in het kader van acht afzonderlijke onderzoeken. De verdachten komen uit onder meer Amsterdam, Purmerend, Den Bosch, Doetinchem en Enschede. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij bpm‑fraude en het plegen van valsheid in geschrift.

Valse taxaties

De Fiod vermoedt dat gebruik is gemaakt van vervalste taxatierapporten om de verschuldigde bpm kunstmatig te verlagen. Daarbij zou in de rapporten schade zijn opgevoerd die in werkelijkheid niet aanwezig was, waardoor de auto’s soms tot wel 90% minder waard leken en er te weinig belasting werd betaald. Tijdens de acties is beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s, woningen en telefoons. De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten, maar blijven verdachte in de lopende onderzoeken.

Taxatierapport bij een op drie importauto’s

De Belastingdienst heeft al een tijd het vizier gericht op onregelmatigheden bij het importeren van gebruikte auto’s, vooral bij het bepalen van de waarde via taxatierapporten. “Hoewel een taxatierapport alleen mag worden gebruikt bij meer dan normale gebruiksschade, gebeurt dat inmiddels bij meer dan een derde van de gebruikte importauto’s. Uit strafrechtelijk onderzoek blijkt dat inkopers, taxateurs en afnemers daarbij soms bewust samenwerken.”

Onderdeel bedrijfsvoering

De Belastingdienst, Fiod en het Openbaar Ministerie houden gezamenlijk actieweken, waarin verdachten worden aangehouden, bezittingen in beslag worden genomen en belastingaanslagen en boetes worden opgelegd. Volgens het OM is werken met valse taxatierapporten in een deel van de autobranche inmiddels onderdeel van de bedrijfsvoering. De zeven verdachten kwamen in beeld nadat een taxateur in een eerder onderzoek tegen de lamp was gelopen, zo meldt De Telegraaf. Op zijn telefoon bleken gesprekken te staan met kopers van auto’s. In appjes en spraakberichten vroegen de verdachten bewust of de taxateur niet wat meer schade kon noteren.