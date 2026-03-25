Personalia | Sandra van Es-van der Mast bestuurslid SRA

Woensdag 25 maart 2026 hebben de leden van SRA ingestemd met de benoeming.

Bestuursvoorzitter Diana Clement AA RA: “We willen onze visie voor de accountancy- en de fiscale praktijk en de kwaliteit waarin we doorlopend investeren, blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dat vraagt de snelheid van de markt ook. Dan is een tweede bestuurslid voor het fiscale domein een essentiële stap. Ik vind het daarom buitengewoon goed dat Sandra nu is benoemd.”

Het nieuwe bestuurslid zelf bedankt de leden voor het vertrouwen in haar: “Ik ben er trots op dat ik voor onze 386 leden en hun mkb-klanten de belangen mag behartigen. Naast mijn werk als belastingadviseur ben ik sinds 2022 lid van het bestuur van Van Oers. Juist de combinatie van bestuurlijke verantwoordelijkheid en dagelijkse praktijkervaring maakt dat ik scherp in beeld heb wat er speelt bij onze leden en hun klanten. Die verbinding tussen strategie en operatie is wat mij betreft essentieel om als sector vooruit te komen. Onze branche bevindt zich in een fase van structurele verandering. Thema’s als innovatie, kwaliteit, het binden van talent en veranderende klantverwachting zijn kritieke vraagstukken voor het kantoor van nu en van de toekomst. Dit vraagt om een duidelijke koers en sterke samenwerking. SRA speelt hierin wat mij betreft een sleutelrol.”

Sandra van Es-van der Mast studeerde fiscale economie in Tilburg en maakte in 2006 de overstap van EY naar Van Oers om zich toe leggen op de advisering en begeleiding van familiebedrijven in het mkb. Als bestuurslid van SRA is haar ambitie om een brug te slaan tussen strategie en praktijk en het faciliteren van kennisdeling op het gebied van data, technologie en arbeidsmarkt. SRA-leden ondersteunen op dit soort thema’s vraagt om gezamenlijke regie en daadkracht.

