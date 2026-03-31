Tweede Kamer wil versobering youngtimerregeling bijstellen en werkt aan ‘eTimer’

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van de leden Grinwis (ChristenUnie) en Oosterhuis (D66) aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van de eerder geplande verhoging van de minimumleeftijd voor youngtimers van 16 naar 25 jaar in 2027.

Ook vraagt de Kamer het kabinet om voor de zomer met opties te komen voor een geleidelijker transitiepad en daarnaast een voorstel uit te werken voor een zogeheten eTimerregeling voor gebruikte elektrische auto’s.

Omstreden wijziging

De motie volgt op de omstreden wijziging van de youngtimerregeling die eind 2025 via het Belastingplan 2026 werd aangenomen. Daarbij werd de leeftijdsgrens voor toepassing van de regeling verhoogd van 15 naar 16 jaar in 2026, met een verdere sprong naar 25 jaar vanaf 2027. Voor auto’s onder die grens zou dan weer de reguliere bijtelling op basis van de catalogusprijs gelden, in plaats van 35 procent van de waarde in het economisch verkeer.

Volgens de indieners van de nieuwe motie heeft die eerdere aanpassing, die kort voor de ingangsdatum werd doorgevoerd, geleid tot onbedoelde neveneffecten voor verkopers en gebruikers van youngtimers. In de motietekst noemen Grinwis en Oosterhuis expliciet dat die effecten nog groter worden als de minimumleeftijd in 2027 in één stap van 16 naar 25 jaar stijgt. Daarom vragen zij het kabinet nu om een geleidelijker alternatief uit te werken. Als voorbeeld noemen zij een model waarbij de regeling wordt bevroren op ingangsjaar 2012, gecombineerd met een hoger bijtellingspercentage over de economische waarde.

Opvallende politieke draai

De politieke draai is opvallend, omdat dezelfde Kamerleden eerder ook mede-indiener waren van het amendement waarmee de regeling juist werd aangescherpt. Intussen had staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën de Kamer al geïnformeerd over de certificering van de budgettaire raming van die versobering. Uit de gecertificeerde raming blijkt dat de maatregel structureel vanaf 2028 circa 41 miljoen euro zou opleveren. Eerdere ramingen gingen nog uit van 54 miljoen euro structureel. Het CPB noemt de onzekerheid daarbij hoog.

eTimerregeling

Naast herstel van de youngtimerregeling wil de Kamer dat het kabinet ook kijkt naar een eTimerregeling. Die zou moeten voorkomen dat elektrische leaseauto’s na vier of vijf jaar massaal naar het buitenland verdwijnen. In de motie wordt de regering gevraagd daarvoor een voorstel uit te werken en zo nodig een horizonbepaling op te nemen om een onverwachte beëindiging van de regeling later te voorkomen.

Belangenorganisaties en autoplatforms spreken inmiddels van een belangrijke stap voor ondernemers die gebruikmaken van de youngtimerregeling. Stichting Autobelangen laat weten uit te kijken naar de eTimerregeling. “Naast herstel van de bestaande regeling pleit Stichting Autobelangen voor invoering van de eTimerregeling. Daarbij zouden elektrische auto’s al na vijf jaar op basis van actuele waarde worden bijgeteld, wat de massale export van tweedehands EV’s moet afremmen. In 2025 werden ongeveer 35.000 elektrische auto’s geëxporteerd, goed voor een subsidielek van honderden miljoenen euro’s. Dat kan en moet anders vindt Stichting Autobelangen, want de youngtimerrijder van nu is de eTimerrijder van de toekomst.”

Nog niet defintief

Of de regeling daadwerkelijk wordt aangepast, is nog niet definitief. De aangenomen motie is een politieke oproep aan het kabinet, geen wetswijziging op zichzelf. Het is nu aan het kabinet-Eerenberg om met een voorstel te komen en dat vervolgens in wetgeving te verwerken.