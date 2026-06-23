Verkoop youngtimersegment flink gedaald, vraag naar oudere zakelijke auto’s stijgt

De verkoop van auto’s in het youngtimersegment is in de eerste maanden van 2026 stevig gedaald. Volgens Stichting Autobelangen, dat zich baseert op cijfers van RDC, werden in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 40.000 minder youngtimers verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ondertussen nam de verkoop van zakelijke auto’s van 25 tot 30 jaar oud volgens de stichting met ruim vijftig procent toe. Stichting Autobelangen ziet daarin een aanwijzing dat zakelijke rijders anticiperen op de versobering van de youngtimerregeling. Die regeling houdt in dat voor oudere auto’s van de zaak de bijtelling wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer, in plaats van over de oorspronkelijke cataloguswaarde. In 2026 geldt de regeling voor auto’s ouder dan 16 jaar. Volgens de huidige wetgeving stijgt die leeftijdsgrens per 1 januari 2027 naar 25 jaar.

Vraag zakelijke klanten valt terug

Dat de wijziging ook gespecialiseerde autobedrijven raakt, bleek vandaag ook uit berichtgeving van het FD. De krant sprak onder meer met Janek Han, eigenaar van AutoHan in Zwanenburg, die zich richt op youngtimers in het hogere segment. Volgens Han is vooral de vraag van zakelijke klanten sterk teruggevallen sinds de bijtellingsregels zijn gewijzigd.

De verhoging is politiek omstreden. De Tweede Kamer nam eind maart een motie aan waarin het kabinet werd gevraagd af te zien van de sprong van 16 naar 25 jaar per 2027 en met opties te komen. In een Kamerbrief over autobelastingen liet staatssecretaris Eerenberg afgelopen maandag weten dat het kabinet meerdere varianten onderzoekt voor een geleidelijker afbouwpad. Daarbij wordt onder meer gekeken naar eerbiedigende werking voor bestaande youngtimers en een stapsgewijze verhoging van de leeftijdsgrens. Ook wordt onderzocht of een greentimerregeling voor elektrische auto’s van vijf tot acht jaar oud een alternatief kan bieden. Volgens de eerste onderzoeksresultaten is zo’n regeling vooral aantrekkelijk voor gebruikers van de huidige youngtimerregeling, maar blijft de verwachte doelgroep beperkt en is extra klimaatwinst niet vanzelfsprekend.

Fiscale gevolgen

Voor ondernemers en adviseurs blijft de onzekerheid daarmee groot. De wijziging kan ook fiscale gevolgen hebben voor ondernemers die hun auto als ondernemingsvermogen hebben geëtiketteerd. Volgens een kennisgroepstandpunt van de Belastingdienst kan een wetswijziging onder voorwaarden een bijzondere omstandigheid zijn die heretikettering mogelijk maakt, maar die ruimte is beperkt en moet zorgvuldig worden onderbouwd.

Stichting Autobelangen pleit voor een snelle reparatie van de regeling en een ruimere overgangsregeling. Mogelijk komt de kwestie opnieuw aan bod tijdens het commissiedebat Fiscaliteit op 24 juni.